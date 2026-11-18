Il presidente russo Vladimir Putin è stato tra i primi ad incontrare il leader cinese Xi Jinping a margine del vertice Apec di Shenzen. I rapporti tra le due superpotenze sono solidi e si sono rinforzati dall’invasione russa dell’Ucraina. Domani il vertice a tre con il presidente americano Donald Trump, che prima della tappa in Cina ha partecipato ad una serie di incontri a margine del vertice Asean a Manila nelle Filippine con leader come l’indiano Modi, la giapponese Takaichi e l’australiano Albanese. Sullo sfondo rimane la guerra in Ucraina, discussa anche nel bilaterale Putin-Xi.
Cina: Xi, Trump e Putin discuteranno della "pace mondiale"
La Cina continua a mantenere una certa vaghezza sull’agenda del vertice a tre che si terrà domani tra Xi Jinping, Vladimir Putin e Donald Trump. Il portavoce del ministero degli Esteri Guo Jiakun, parlando nella quotidiana conferenza stampa a Pechino, si è ancora una volta limitato a dire che i tre presidenti di Cina, Russia e Stati uniti parleranno della “pace mondiale”. “La Cina ha già illustrato in precedenza le disposizioni relative all’incontro di Shenzhen tra i capi di Stato di Cina, Russia e Stati uniti. I tre leader avranno uno scambio approfondito di opinioni sulle importanti questioni che riguardano la pace mondiale”, ha affermato Guo. “Diffonderemo tempestivamente le informazioni relative all’incontro. Vi invitiamo a continuare a seguirne gli sviluppi”, ha aggiunto il portavoce. La vaghezza mantenuta da Pechino sembra suggerire che non vi sia ancora un programma consolidato dei temi da affrontare. Trump ha apertamente dichiarato di voler discutere con i suoi omologhi di controllo degli armamenti nucleari, ma la parte cinese ha finora respinto questa impostazione, sostenendo di avere un arsenale atomico non comparabile con le altre due potenze e quindi di voler essere coinvolta solo quando Usa e Russia avranno sostanzialmente tagliato i loro.
Xi a Trump, serve un rapporto strategicamente stabile tra Cina e Usa
Il presidente cinese Xi Jinping ha espresso a Donald Trump l’auspicio di costruire un rapporto “costruttivo e strategicamente stabile” tra Cina e Stati Uniti, fondato sul rispetto reciproco, sull’equità e sulla reciprocità. Lo riferisce l’agenzia Xinhua, citando le parole pronunciate da Xi durante l’accoglienza del presidente statunitense all’aeroporto di Shenzhen. Il leader cinese ha detto di attendersi uno scambio approfondito di vedute sulle principali questioni relative alle relazioni bilaterali, alla cooperazione nell’Asia-Pacifico e agli equilibri globali. L’incontro precede i colloqui formali tra i due presidenti, in programma domani, e il vertice trilaterale con il presidente russo Vladimir Putin.
Dombrovskis, 'nuovi prestiti Ue a Kiev ripagati con proventi degli asset russi'
“La nostra proposta rende più facile per i partner internazionali mantenere e rafforzare il loro sostegno all’Ucraina”. Lo ha detto il commissario Ue all’Economia, Valdis Dombrovskis, presentando la proposta europea di supporto a Kiev da 45 miliardi di euro per il 2027. Il piano prevede una modifica del meccanismo di cooperazione sui prestiti all’Ucraina, sulla base dell’iniziativa G7 Extraordinary Revenue Acceleration (Era), per consentire nuovi finanziamenti. “Questi nuovi prestiti saranno rimborsati attraverso i futuri flussi di proventi straordinari derivanti dagli asset sovrani russi immobilizzati nell’Unione - ha spiegato -. La modifica garantisce inoltre che anche i prestiti dell’Unione siano coperti dal meccanismo”. La proposta modifica inoltre l’Ukraine Facility per consentire ai Paesi terzi con rating AAA di fornire garanzie finanziarie all’Ue, permettendo così di concedere fino a 5 miliardi di euro di prestiti aggiuntivi a Kiev. Dei 45 miliardi previsti, 20 saranno destinati al sostegno al bilancio ucraino, divisi equamente tra assistenza macrofinanziaria e Ukraine Facility, e 25 alla difesa. La Commissione raccoglierà i fondi sui mercati finanziari, con la garanzia del margine disponibile nel bilancio Ue. Gli interessi saranno a carico dell’Ucraina, ma l’Unione potrà sovvenzionare i costi di finanziamento. “Il sostegno assumerà la forma di un prestito a rivalsa limitata: l’Ucraina dovrà rimborsare il capitale soltanto quando la Russia avrà pagato le riparazioni per le distruzioni che ha causato”, ha precisato Dombrovskis. Le erogazioni per il sostegno al bilancio saranno inoltre subordinate alla prosecuzione delle riforme sullo Stato di diritto, la lotta alla corruzione e la gestione delle finanze pubbliche. “I contributi degli altri partner dell’Ucraina restano essenziali per coprire il fabbisogno restante”, ha concluso.
Cremlino, 'Putin e Trump si parleranno, a prescindere dal format'
Il presidente russo Vladimir Putin e il presidente statunitense Donald Trump saranno in grado di comunicare e discutere a fondo le questioni importanti a prescindere dal formato dell’incontro, che sia un faccia a faccia o un colloquio a margine del vertice Apec, ha affermato il consigliere presidenziale russo Yuri Ushakov. “Quando i leader si incontreranno, credetemi, avranno una conversazione completa, a prescindere dal fatto che siedano in poltrona, su una sedia, su uno sgabello o semplicemente parlino in piedi guardandosi negli occhi. L’incontro ci sarà. Ci sono numerose questioni da discutere”, ha detto Ushakov alla tv Vesti. L’incontro tra il presidente russo Vladimir Putin e il presidente statunitense Donald Trump a margine del vertice Apec avverrà senza la partecipazione di grandi delegazioni, ha dichiarato inoltre Ushakov. “Sarà sicuramente un incontro piuttosto ristretto”, ha osservato il consigliere del Cremlino. “Non ci saranno grandi delegazioni”.
Fonti Chigi, contatti per allineare posizioni in vista del Vertice dei Volenterosi
“In vista della partecipazione della presidente del Consiglio Giorgia Meloni al Vertice della Coalizione dei volenterosi, che si terrà a Berlino domani, è stata avviata una serie di contatti a diversi livelli allo scopo di favorire un allineamento delle posizioni”. Lo riferiscono fonti di Palazzo Chigi, spiegando che, “in particolare, le consultazioni hanno avuto ad oggetto le prossime iniziative diplomatiche per favorire la conclusione del conflitto”. “Come annunciato dal presidente del Consiglio europeo Costa - rimarcano le stesse fonti -, il Team europeo per i negoziati di pace è composto da Italia, Francia, Germania, Polonia e Regno Unito (E5), affiancati da Commissione e Consiglio. Il team europeo è già al lavoro con ucraini e americani per definire le prossime tappe del percorso negoziale”.
Cremlino, 'Cina, Russia e Usa oggi possono ripartire dall'esperienza del 1945'
Russia, Cina e Stati Uniti possono partire dall’esperienza positiva della creazione dell’Onu nel 1945, dopo aver combattuto insieme contro il fascismo, ha osservato il consigliere presidenziale russo, Yuri Ushakov, in vista dell’incontro di domani tra i presidenti Vladimir Putin, Xi Jinping e Donald Trump. “E perché non considerare di costruire su questi momenti positivi per sviluppare ulteriormente la cooperazione?”, ha osservato Ushakov, citato da Tass.
Russia-Cina: Cremlino, Putin e Xi hanno discusso soluzione conflitto in Ucraina
Il presidente russo Vladimir Putin e l’omologo cinese Xi Jinping hanno affrontato la questione della soluzione del conflitto in Ucraina durante i colloqui bilaterali svoltisi oggi a Shenzhen, in Cina, a margine del vertice della Cooperazione economica Asia-Pacifico (Apec). Lo ha confermato il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov. “Il tema e’ stato affrontato”, ha dichiarato Peskov, rispondendo a una domanda sulla presenza della questione Ucraina nell’agenda dell’incontro tra i due leader. Il portavoce non ha fornito ulteriori dettagli sui contenuti della discussione ne’ precisato se siano emerse proposte specifiche per una soluzione diplomatica del conflitto.
Usa, Trump atterrato a Shenzen: accolto da Xi
Il presidente americano Donald Trump è arrivato a Shenzhen, dove parteciperà al vertice dell’APEC e incontrerà i leader di Cina e Russia: si tratta di colloqui trilaterali storici, che giungono in un momento in cui Trump è alle prese con crisi interne e cerca di porre fine ai conflitti in Europa e in Medio Oriente. Da quanto fanno sapere i media locali, Xi ha accolto Trump nel momento in cui il leader americano è sceso dall’Air Force One: come scrive Nbc un gesto estremamente raro che, con ogni probabilità, sarà interpretato dal presidente statunitense come un complimento. I due si sono stretti la mano mentre un picchetto d’onore militare restava sull’attenti. Pochi minuti prima, sotto un cielo minaccioso e grigio, alcuni addetti con guanti bianchi avevano steso un tappeto rosso che arrivava fino alla base della scaletta dell’aereo. Una banda militare e alcuni ballerini, che sventolavano bandiere cinesi e americane, hanno dato il benvenuto al presidente.
Carney, sanzioni contro Mosca aumenteranno finché durerà la guerra in Ucraina
Le sanzioni occidentali contro la Russia aumenteranno finché durerà la guerra in Ucraina. Lo afferma il primo ministro canadese Mark Carney. “Le sanzioni sono una realtà concreta e continueranno a essere rafforzate finché questa guerra continuerà”, ha dichiarato Carney ai giornalisti a Shenzhen, rispondendo alle affermazioni fatte in precedenza dal presidente russo, Vladimir Putin, il quale aveva sostenuto che le sanzioni fossero “una cosa del passato”. “Se avrò l’opportunità di incontrarlo, sarò chiaro” sulla posizione del Canada, ha affermato Carney, il giorno prima dei colloqui tra i leader di Stati Uniti, Cina e Russia.
Ucraina, Putin: Sanzioni a Russia costano all'Ue, è in umiliante declino
Il presidente russo Vladimir Putin ha duramente criticato l’Europa, definendola in un “umiliante declino”. Le dichiarazioni di Putin sono giunte al termine di un incontro con il presidente cinese Xi Jinping, in occasione del vertice Apec a Shenzen. Putin ha sostenuto che le sanzioni anti-russe, imposte in seguito all’invasione dell’Ucraina, si sono rivelate controproducenti, finendo anzi per rafforzare il suo Paese. “L’esperienza ha dimostrato che gli strumenti tradizionali di predominio economico e di coercizione di fatto hanno ormai fatto il loro tempo, avendo perso gran parte del loro potere intimidatorio”, ha affermato Putin, secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa Reuters. Il leader russo ha puntato il dito contro l’Unione Europea, sostenendo che l’abbandono delle fonti energetiche russe ne abbia compromesso la competitività.
Negoziatore russo, 'Witkoff e Kushner impegnati con gli europei, non saranno all'Apec'
Gli inviati presidenziali statunitensi Steve Witkoff e Jared Kushner avrebbero dovuto partecipare al vertice Apec in Cina, come membri della delegazione Usa, ma attualmente sono impegnati in colloqui con i rappresentanti europei sulla questione ucraina, secondo quanto riportato dal consigliere del Cremlino per la cooperazione economica, Kirill Dmitriev. “Stanno lavorando con i loro partner europei, illustrando loro una possibile struttura di sicurezza europea, e pertanto non saranno presenti domani. Invece, incontreranno numerosi Paesi europei per discutere dell’approccio fondamentale alla sicurezza europea”, ha dichiarato Dmitriev, citato da Interfax.
Media, conclusi i colloqui tra Putin e Xi dopo oltre due ore
Si sono conclusi i colloqui tra il presidente russo, Vladimir Putin, e l’omologo cinese Xi Jinping, riferisce l’agenzia Tass. L’incontro si è svolto presso la residenza di Stato Qilin Shanzhuang. L’incontro, iniziato in formato allargato, si è concentrato sulle prospettive di ulteriore cooperazione economica. La discussione è poi proseguita con una colazione di lavoro in un gruppo più ristrettoal quale hanno partecipato anche il ministro degli Esteri, Serghei Lavrov e il consigliere presidenziale russo per la politica estera, Yuri Ushakov. In totale, la conversazione tra i leader di Russia e Cina è durata oltre due ore.
Cina, Putin: partenariato stabile con Pechino in politica estera
l partenariato tra Russia e Cina in politica estera procede in modo stabile, adottando un approccio costruttivo per favorire un ordine mondiale multipolare più equo: lo ha dichiarato il presidente russo Vladimir Putin all’inizio del bilaterale con l’omologo cinese Xi Jinping a Shenzhen. “Il partenariato in politica estera tra Russia e Cina rimane stabile e opera in modo positivo - ha detto Putin, citato dalle agenzie di stampa russe - in un contesto geopolitico complesso, stiamo adottando approcci costruttivi per dare forma a un ordine mondiale multipolare più equo”.
Vertice Shenzen: Xi-Putin, rapporti 'saldi come una montagna'
Il presidente cinese Xi Jinping e il presidente russo Vladimir Putin si sono incontrati mercoledì a margine del vertice della Cooperazione economica asiatico-pacifica (APEC) a Shenzhen, impegnandosi a preservare relazioni bilaterali stabili e a promuovere un ordine globale multipolare in un contesto segnato da crescenti incertezze internazionali, alla vigilia dello storico vertice trilaterale con gli Stati Uniti. Sottolineando la solidità della loro partnership, Xi ha osservato che i rapporti tra Cina e Russia “restano saldi come una montagna in mezzo al vento e alla pioggia”, esortando entrambe le parti ad adottare una visione strategica di lungo periodo per infondere maggiore stabilità e certezza negli affari globali. “La cooperazione politica russo-cinese procede in modo positivo e costruttivo in una situazione politica complessa”, ha dichiarato Putin. “Siamo impegnati a perseguire approcci costruttivi per plasmare un ordine mondiale multipolare più equo”. Oltre allo storico incontro trilaterale, una prima assoluta tra i tre capi di Stato, è previsto anche un bilaterale separato tra Putin e il presidente statunitense Donald Trump, unitamente a colloqui con i leader di diverse altre nazioni. La Casa Bianca ha reso noto che i prossimi colloqui dovrebbero concentrarsi sul contenimento della proliferazione delle armi nucleari, sullo sfondo dei conflitti in corso in Iran e in Ucraina. Nella mattinata di mercoledì, intervenendo all’APEC CEO Summit 2026 a Shenzhen, il presidente Xi ha dichiarato che la Cina è pronta a collaborare con tutte le parti per avanzare con maggiore fiducia e determinazione nella costruzione congiunta di una comunità dell’Asia-Pacifico orientata alla prosperità condivisa
Russia, Putin si aspetta "grandi benefici" da incontro con Xi e Trump
Il presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato di aspettarsi “grandi benefici” dal trilaterale con gli omologhi di Cina e Stati Uniti, Xi Jinping e Donald Trump, in programma domani a Shenzhen, a margine del vertice della Cooperazione economica Asia-Pacifico (Apec). “L’Apec offre grandi opportunità per un dialogo costruttivo a tutti i livelli, soprattutto tra i leader delle principali economie. Possono sedersi allo stesso tavolo per scambiarsi opinioni, risolvere eventuali divergenze politiche, economiche o di sicurezza tra i rispettivi paesi, cercando compromessi e bilanciando gli interessi, e possono collaborare per rafforzare le basi di uno sviluppo sostenibile a livello globale”, ha detto Putin nel discorso tenuto in occasione del vertice dei Ceo dell’Apec. “E’ per questo che vedo grandi possibili benefici nel prossimo incontro trilaterale tra i leader di Russia, Cina e Stati uniti, previsto a margine del vertice Apec”, ha aggiunto il presidente nel discorso riportato dalle agenzie di stampa russe.
Usa-Giappone: Takaichi vede Trump, "stretta cooperazione"
La premier giapponese Sanae Takaichi ha parlato con Donald Trump durante la cena organizzata ieri dal presidente filippino Ferdinand Marcos a Manila. Takaichi e Trump “hanno tenuto colloqui... e hanno confermato una stretta cooperazione sulle questioni della regione Indo-Pacifica” ha detto un funzionario del ministero degli esteri a Tokyo all’AFP. Oggi Takaichi si rechera’ nella citta’ cinese meridionale di Shenzhen per il vertice Asia-Pacifico di Cooperazione Economica (APEC), in quello che sara’ il suo primo viaggio in Cina come premier. Al primo ministro giapponese probabilmente verra’ negato un incontro formale con il presidente cinese Xi Jinping, dopo le osservazioni su Taiwan hanno reso ancora piu’ tesi i rapporti con Pechino. Tuttavia, secondo alcuni media, non va escluso che ci possa essere un breve incontro con il presidente russo Vladimir Putin. Contattato dall’AFP riguardo ai possibili colloqui, un funzionario del ministero degli Esteri responsabile degli affari russi ha detto che “nulla e’ stato deciso”. E a proposito del trilaterale tra Xi, Trump e Putin che ci sara’ giovedi’, va sottolineato come Tokyo stia “osservando da vicino il rapporto USA-Cina, Cina-Russia e USA-Cina-Russia”, ha detto il principale portavoce del governo giapponese, Minoru Kihara. “Una forte alleanza Giappone-USA e’ essenziale sia per massimizzare gli interessi nazionali del Giappone sia per garantire pace e stabilita’ nella comunita’ internazionale,” ha aggiunto.