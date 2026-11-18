“La nostra proposta rende più facile per i partner internazionali mantenere e rafforzare il loro sostegno all’Ucraina”. Lo ha detto il commissario Ue all’Economia, Valdis Dombrovskis, presentando la proposta europea di supporto a Kiev da 45 miliardi di euro per il 2027. Il piano prevede una modifica del meccanismo di cooperazione sui prestiti all’Ucraina, sulla base dell’iniziativa G7 Extraordinary Revenue Acceleration (Era), per consentire nuovi finanziamenti. “Questi nuovi prestiti saranno rimborsati attraverso i futuri flussi di proventi straordinari derivanti dagli asset sovrani russi immobilizzati nell’Unione - ha spiegato -. La modifica garantisce inoltre che anche i prestiti dell’Unione siano coperti dal meccanismo”. La proposta modifica inoltre l’Ukraine Facility per consentire ai Paesi terzi con rating AAA di fornire garanzie finanziarie all’Ue, permettendo così di concedere fino a 5 miliardi di euro di prestiti aggiuntivi a Kiev. Dei 45 miliardi previsti, 20 saranno destinati al sostegno al bilancio ucraino, divisi equamente tra assistenza macrofinanziaria e Ukraine Facility, e 25 alla difesa. La Commissione raccoglierà i fondi sui mercati finanziari, con la garanzia del margine disponibile nel bilancio Ue. Gli interessi saranno a carico dell’Ucraina, ma l’Unione potrà sovvenzionare i costi di finanziamento. “Il sostegno assumerà la forma di un prestito a rivalsa limitata: l’Ucraina dovrà rimborsare il capitale soltanto quando la Russia avrà pagato le riparazioni per le distruzioni che ha causato”, ha precisato Dombrovskis. Le erogazioni per il sostegno al bilancio saranno inoltre subordinate alla prosecuzione delle riforme sullo Stato di diritto, la lotta alla corruzione e la gestione delle finanze pubbliche. “I contributi degli altri partner dell’Ucraina restano essenziali per coprire il fabbisogno restante”, ha concluso.