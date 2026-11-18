Il presidente russo Vladimir Putin è stato tra i primi ad incontrare il leader cinese Xi Jinping a margine del vertice Apec di Shenzen. I rapporti tra le due superpotenze sono solidi e si sono rinforzati dall’invasione russa dell’Ucraina. Domani il vertice a tre con il presidente americano Donald Trump, che prima della tappa in Cina ha partecipato ad una serie di incontri a margine del vertice Asean a Manila nelle Filippine con leader come l’indiano Modi, la giapponese Takaichi e l’australiano Albanese.
Media, conclusi i colloqui tra Putin e Xi dopo oltre due ore
Si sono conclusi i colloqui tra il presidente russo, Vladimir Putin, e l’omologo cinese Xi Jinping, riferisce l’agenzia Tass. L’incontro si è svolto presso la residenza di Stato Qilin Shanzhuang. L’incontro, iniziato in formato allargato, si è concentrato sulle prospettive di ulteriore cooperazione economica. La discussione è poi proseguita con una colazione di lavoro in un gruppo più ristrettoal quale hanno partecipato anche il ministro degli Esteri, Serghei Lavrov e il consigliere presidenziale russo per la politica estera, Yuri Ushakov. In totale, la conversazione tra i leader di Russia e Cina è durata oltre due ore.
Cina, Putin: partenariato stabile con Pechino in politica estera
l partenariato tra Russia e Cina in politica estera procede in modo stabile, adottando un approccio costruttivo per favorire un ordine mondiale multipolare più equo: lo ha dichiarato il presidente russo Vladimir Putin all’inizio del bilaterale con l’omologo cinese Xi Jinping a Shenzhen. “Il partenariato in politica estera tra Russia e Cina rimane stabile e opera in modo positivo - ha detto Putin, citato dalle agenzie di stampa russe - in un contesto geopolitico complesso, stiamo adottando approcci costruttivi per dare forma a un ordine mondiale multipolare più equo”.
Vertice Shenzen: Xi-Putin, rapporti 'saldi come una montagna'
Il presidente cinese Xi Jinping e il presidente russo Vladimir Putin si sono incontrati mercoledì a margine del vertice della Cooperazione economica asiatico-pacifica (APEC) a Shenzhen, impegnandosi a preservare relazioni bilaterali stabili e a promuovere un ordine globale multipolare in un contesto segnato da crescenti incertezze internazionali, alla vigilia dello storico vertice trilaterale con gli Stati Uniti. Sottolineando la solidità della loro partnership, Xi ha osservato che i rapporti tra Cina e Russia “restano saldi come una montagna in mezzo al vento e alla pioggia”, esortando entrambe le parti ad adottare una visione strategica di lungo periodo per infondere maggiore stabilità e certezza negli affari globali. “La cooperazione politica russo-cinese procede in modo positivo e costruttivo in una situazione politica complessa”, ha dichiarato Putin. “Siamo impegnati a perseguire approcci costruttivi per plasmare un ordine mondiale multipolare più equo”. Oltre allo storico incontro trilaterale, una prima assoluta tra i tre capi di Stato, è previsto anche un bilaterale separato tra Putin e il presidente statunitense Donald Trump, unitamente a colloqui con i leader di diverse altre nazioni. La Casa Bianca ha reso noto che i prossimi colloqui dovrebbero concentrarsi sul contenimento della proliferazione delle armi nucleari, sullo sfondo dei conflitti in corso in Iran e in Ucraina. Nella mattinata di mercoledì, intervenendo all’APEC CEO Summit 2026 a Shenzhen, il presidente Xi ha dichiarato che la Cina è pronta a collaborare con tutte le parti per avanzare con maggiore fiducia e determinazione nella costruzione congiunta di una comunità dell’Asia-Pacifico orientata alla prosperità condivisa
Russia, Putin si aspetta "grandi benefici" da incontro con Xi e Trump
Il presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato di aspettarsi “grandi benefici” dal trilaterale con gli omologhi di Cina e Stati Uniti, Xi Jinping e Donald Trump, in programma domani a Shenzhen, a margine del vertice della Cooperazione economica Asia-Pacifico (Apec). “L’Apec offre grandi opportunità per un dialogo costruttivo a tutti i livelli, soprattutto tra i leader delle principali economie. Possono sedersi allo stesso tavolo per scambiarsi opinioni, risolvere eventuali divergenze politiche, economiche o di sicurezza tra i rispettivi paesi, cercando compromessi e bilanciando gli interessi, e possono collaborare per rafforzare le basi di uno sviluppo sostenibile a livello globale”, ha detto Putin nel discorso tenuto in occasione del vertice dei Ceo dell’Apec. “E’ per questo che vedo grandi possibili benefici nel prossimo incontro trilaterale tra i leader di Russia, Cina e Stati uniti, previsto a margine del vertice Apec”, ha aggiunto il presidente nel discorso riportato dalle agenzie di stampa russe.
Usa-Giappone: Takaichi vede Trump, "stretta cooperazione"
La premier giapponese Sanae Takaichi ha parlato con Donald Trump durante la cena organizzata ieri dal presidente filippino Ferdinand Marcos a Manila. Takaichi e Trump “hanno tenuto colloqui... e hanno confermato una stretta cooperazione sulle questioni della regione Indo-Pacifica” ha detto un funzionario del ministero degli esteri a Tokyo all’AFP. Oggi Takaichi si rechera’ nella citta’ cinese meridionale di Shenzhen per il vertice Asia-Pacifico di Cooperazione Economica (APEC), in quello che sara’ il suo primo viaggio in Cina come premier. Al primo ministro giapponese probabilmente verra’ negato un incontro formale con il presidente cinese Xi Jinping, dopo le osservazioni su Taiwan hanno reso ancora piu’ tesi i rapporti con Pechino. Tuttavia, secondo alcuni media, non va escluso che ci possa essere un breve incontro con il presidente russo Vladimir Putin. Contattato dall’AFP riguardo ai possibili colloqui, un funzionario del ministero degli Esteri responsabile degli affari russi ha detto che “nulla e’ stato deciso”. E a proposito del trilaterale tra Xi, Trump e Putin che ci sara’ giovedi’, va sottolineato come Tokyo stia “osservando da vicino il rapporto USA-Cina, Cina-Russia e USA-Cina-Russia”, ha detto il principale portavoce del governo giapponese, Minoru Kihara. “Una forte alleanza Giappone-USA e’ essenziale sia per massimizzare gli interessi nazionali del Giappone sia per garantire pace e stabilita’ nella comunita’ internazionale,” ha aggiunto.