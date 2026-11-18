Il presidente cinese Xi Jinping e il presidente russo Vladimir Putin si sono incontrati mercoledì a margine del vertice della Cooperazione economica asiatico-pacifica (APEC) a Shenzhen, impegnandosi a preservare relazioni bilaterali stabili e a promuovere un ordine globale multipolare in un contesto segnato da crescenti incertezze internazionali, alla vigilia dello storico vertice trilaterale con gli Stati Uniti. Sottolineando la solidità della loro partnership, Xi ha osservato che i rapporti tra Cina e Russia “restano saldi come una montagna in mezzo al vento e alla pioggia”, esortando entrambe le parti ad adottare una visione strategica di lungo periodo per infondere maggiore stabilità e certezza negli affari globali. “La cooperazione politica russo-cinese procede in modo positivo e costruttivo in una situazione politica complessa”, ha dichiarato Putin. “Siamo impegnati a perseguire approcci costruttivi per plasmare un ordine mondiale multipolare più equo”. Oltre allo storico incontro trilaterale, una prima assoluta tra i tre capi di Stato, è previsto anche un bilaterale separato tra Putin e il presidente statunitense Donald Trump, unitamente a colloqui con i leader di diverse altre nazioni. La Casa Bianca ha reso noto che i prossimi colloqui dovrebbero concentrarsi sul contenimento della proliferazione delle armi nucleari, sullo sfondo dei conflitti in corso in Iran e in Ucraina. Nella mattinata di mercoledì, intervenendo all’APEC CEO Summit 2026 a Shenzhen, il presidente Xi ha dichiarato che la Cina è pronta a collaborare con tutte le parti per avanzare con maggiore fiducia e determinazione nella costruzione congiunta di una comunità dell’Asia-Pacifico orientata alla prosperità condivisa