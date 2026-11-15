“Così ho sconfitto la voglia di piangere”

Simona Quadarella ha avuto soltanto una sfortuna: è nata negli anni in cui impera Katie Ledecky, la più grande stileliberista della storia. Eppure per la romana non è un cruccio. Arriverà un giorno, chissà, che «lei si stancherà di vincere». Quando non c’è l’americana, state certi che vincerà Simona: è già successo nel 2019, nel 2024. Non parliamo poi dell’Europa: è la portacolori dell’Aniene a recitare i panni della Ledecky. Non è mai stata un’ossessione, del resto, per lei che 10 anni fa stava per ritirarsi tanto fu forte la delusione di non essere stata convocata per l’Olimpiade di Rio, e dieci anni dopo tornerà la prossima estate a Budapest dove cominciò a frequentare il podio mondiale. Può sbagliare una gara, non due. E 3 è il suo numero magico: 3 ori su 3 agli Europei li ha vinti nel 2018, nel 2021, nel 2026. Ai campionati italiani ne vince sempre 3: ieri ha completato le sue fatiche col titolo dei 400, che nuoterà a Pechino ai primi di dicembre per i Mondiali d’inverno in vasca corta.

Simona, come fa a sopportare la fatica?

«Ho fatto 14 km anche il giorno in cui sono stata sul red carpet della Festa del cinema di Roma, forse per questo ero felice: mi ero potuta allenare. Se si vuole, si può».

L’Australia.

«A Brisbane è stata un’esperienza importante a livello personale. Ho imparato cose nuove e conosciuto meglio il loro sistema. Ma se sono migliorata, il merito è del lavoro quotidiano che porto avanti a Roma con il mio allenatore Gianluca Belfiore».

Quest’anno un’estate d’oro, a Parigi ha dimenticato i due quarti posti olimpici. Tre trionfi.

«Sono state emozioni forti davanti alla mia famiglia».

A 27 anni le ha viste passare tutte: dalla Pellegrini alla Pilato, alla Curtis. Si considera una leader discreta?

«Non mi considero la più brava, ma una delle atlete che hanno contribuito a trascinare il settore. Spero che qualcuna possa essersi ispirata a me».

Se ripensa indietro agli inizi, cosa resta di quella Quadarella?

«Volevo mollare ed invece adesso mi chiedo: quando smetterò di nuotare, dove troverò l’adrenalina? È davvero l’adrenalina il motore che mi spinge ad andare avanti, oltre ovviamente all’ambizione».

In Oriente è diventata campionessa mondiale, è salita sul podio olimpico. In Cina cosa l’aspetta?

«Un Mondiale molto complicato, le altre vanno sempre forte ma sapremo farci valere».

Potrebbe prendersela comoda ma non manca neanche una gara tricolore.

«Queste gare mi servono per capire a che punto sono. Ho cambiato diverse cose in questi ultimi anni e penso di avere dei margini».

È vero che quando gareggia contro la Ledecky neanche la guarda? In fondo è la prima delle umane

«Mi concentro su me stessa. Non sono tante nel mondo a fare i miei tempi negli 800 e 1500. E ora esploro i 400: sono cresciuta e ho più consapevolezza in tutto».

Quando si presentò al mondo piangeva come una bambina e sua mamma la soprannominò Veleno per come si trasforma in acqua.

«Dopo i Giochi di Parigi non mi sono fatta prendere da ansia e depressione, ora ho un approccio più rilassato. Ho deciso di non piangere più per il nuoto anche perché non serve a nulla».

Si sente coinvolta dalla psicologia del sociale, ne ha fatto la tesi per la laurea in Comunicazione. In un modo complicato come adesso c’è bisogno della normalità speciale di una Quadarella?

«Mi sarebbe piaciuto fare psicologia ma poi sono finita a fare comunicazione. Noi sportivi siamo un po’ dei messaggeri, portiamo avanti tante cose. Io ho una vita piena, è un bel messaggio per tutti i giovani il fatto che serve rimboccarsi le mani e darsi da fare un po’ su diversi fronti».