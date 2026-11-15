“Da regista ho imparato davvero a fare cinema”

Ha iniziato a recitare a otto anni, ora, a 42 anni (li compirà il 22 novembre), è una delle attrici e produttrici più apprezzate del panorama hollywoodiano. È Scarlett Johansson, che recentemente si è cimentata anche alla regia, con Eleanor the Great, presentato a Cannes lo scorso anno e accolto con cinque minuti di applausi.

L’impegno dietro la cinepresa ha un po’ rallentato i progetti d’attrice, ma a breve esordirà con due film, Paper Tiger, di James Gray, da febbraio in Italia, e il film di animazione Ray Gunn, diretto da Brad Bird, dal 2 dicembre in alcuni selezionati cinema e dal 18 su Netflix.

Siamo a Metropia, in un futuro dall’aspetto affascinante e retrò, che sembra uscito dalla fantasia dei futuristi degli anni Trenta. Ray Gunn insomma, ha molto del fascino dei noir della metà del secolo scorso.

Il detective Ray Gunn (che nella versione inglese ha la voce di Sam Rockwell) investiga su un caso di omicidio che gira attorno a Venus Nova, popstar internazionale, biondissima e capricciosa, cui presta la voce - anche per cantare proprio lei, Scarlett Johansson. Che ammette: «Cantare, devo dire, mi ha messo in imbarazzo. Non è il mio lavoro. Amo cantare, ma farlo in uno studio di registrazione, con i produttori musicali e le telecamere, mi ha reso nervosa, però è un nervosismo che mi piace».

In che senso le piace essere nervosa?

«Il disagio, una volta superato, è il punto in cui succedono le cose buone, ed è quello che mi interessa. È la sfida e la capacità di superare l’ostacolo. Cantare per un film è un lavoro molto tecnico. Sono, quelle che canto per Ray Gunn, canzoni pop, orecchiabili, con anche un lato ribelle. Quando Venus canta, una parte di lei confessa i suoi desideri più veri. Diventa vulnerabile».

La canzone Too Much to Ask, della cantautrice Kimbra, è stata proposta da Netflix per la categoria miglior canzone originale agli Oscar.

«Kimbra ha un talento musicale enorme ed è una persona adorabile. Ha scritto le canzoni come se fosse entrata lei stessa nel personaggio».

Ha raccontato di avere visto il film al festival di Londra. Che effetto le ha fatto?

«L’ho trovato incredibilmente commovente».

Come lei, Venus ha un volto pubblico e uno privato.

«Venus è molto teatrale, è una diva, e quando si scatena per il suo pubblico viene fuori tutto. Nel privato è più misteriosa, seducente. Però capita a tutti noi, non solo a chi ha un’immagine pubblica, di mostrare varie versioni di noi stessi. Abbiamo tutti delle maschere che mettiamo a seconda di chi abbiamo davanti, o delle circostanze. La speranza è che siano parte di un unico insieme, che sotto sotto ci sia il proprio vero sé, e che questo emerga quando siamo a nostro agio, fra persone di cui ci fidiamo».

A proposito di varie personalità, dal lato professionale, con Eleanor the Great ha esordito alla regia. È cambiato il suo modo di recitare?

«Non credo sia cambiato molto il mio rapporto con la recitazione. Lo faccio da quando avevo otto anni, e recitare per il cinema è un percorso ancora più specifico. Ho però, da quando ho diretto Eleanor, una comprensione molto migliore di tutti gli elementi della produzione di un film. Adesso so come si fa, ho più consapevolezza dell’efficienza, di come si usa il tempo sul set, di cosa conta di più».

Lei è madre di due figli. Farà vedere loro Ray Gunn? C’è un’età giusta per fantascienza e noir?

«Sono i miei figli a dirmi cosa sono pronti a vedere. L’altro giorno volevo far vedere a mio figlio, che ha cinque anni, Boxtrolls Le scatole magiche, che adoro. Mio figlio ha cominciato a guardare poi si è girato e mi ha detto: è troppo da grandi per me, lo guardo dopo, quando avrò sei anni. Anche mia figlia, quando era più piccola ha fatto lo stesso, ho provato a farle vedere il primo Star Wars ma mi ha detto: è troppo spaventoso per me. Lo stesso con I Goonies. Io da bambina ho visto un sacco di film inadatti. Ho un fratello maggiore, di otto anni. Guardavo quello che guardava lui, ma era traumatico. Ho visto troppi film violenti e spaventosi, i miei figli sono più saggi».

E Ray Gunn?

«Anche in questo caso, forse il pubblico dovrebbe essere un po’ più grande di quello tradizionale dei film di animazione».