“Uomo del popolo, Toni ha fatto la storia del giornalismo”

Luca Zaia, ex presidente del Veneto, politico anomalo con vasto seguito, ha creato una piattaforma digitale che conta 130 milioni di visualizzazioni al mese. L’idea originale, di punta, è «il fienile», un podcast realizzato fra le balle di fieno con personaggi che si raccontano senza veli. Un luogo accogliente e semplice, l’opposto di uno studio televisivo, dove Zaia intervista i suoi ospiti per oltre un’ora. Il 14 settembre invita Toni Capuozzo, che racconta la sua vita.

Era un video testamento?

«L’ho invitato come icona della società. Toni Capuozzo è stato la storia del giornalismo ed era orgoglioso di essere un uomo del popolo. Un personaggio che aveva un carattere ruvido, ma in realtà ha dimostrato una grande umanità e semplicità con altezzosità zero. Il vicino della porta accanto, una persona squisita. Chi viene da me sceglie di farlo anche per liberarsi per un punto nave sulla sua vita. Quando annuncia il tumore sui social dall’ospedale scrive: Ho fatto i conti con la mia vita () nel podcast di Luca Zaia, il Fienile. La domanda, senza riposta, che mi sono fatto da quel giorno è se sapeva di essere malato.

Cosa l’ha colpita di più della lunga intervista a Toni?

«Parlava in prospettiva ai giovani. Un grande professionista con un bagaglio da far paura. Quando dice di non sprecare la vita, che in un attimo è finita, lo può fare solo una persona con esperienza profonda, probabilmente anche di dolore e malattia. Il messaggio ai giovani è stato totale».

Non amava farsi chiamare giornalista «di guerra». Cosa ha raccontato del lato oscuro dell’umanità?

«Se Hemingway l’avesse conosciuto sarebbero andati a bere un bicchiere assieme. Ha parlato di Sarajevo e del panificio con un cecchino che cercava di ammazzare quelli che andavano a comprare il pane. Gli anziani rischiavano la vita per mangiare. Oppure quando incontra Kemal, che senza una gamba non andrà oltre il gattonare e decide di fare qualcosa portandolo in Italia, capisci chi è Toni Capuozzo».

Ribelle nel ’68, prima con il Pci, poi con Lotta continua, alla fine Toni conclude il periodo rivoluzionario con il terremoto del Friuli. E anni dopo è stato il giornalista che ha raccontato meglio Silvio Berlusconi beccandosi anche delle critiche. Che idee aveva in testa?

«Nel 1976 era in riunione con Lotta continua a Udine e sente tutto tremare temendo che sia una bomba, un attacco fascista. Invece era il terremoto, che gli cambia la vita. Per la prima volta vede i morti. Il primo teatro di guerra per Toni è stato il 6 maggio del ’76. Nella famosa lettera che ha scritto idealmente a Silvio Berlusconi dice io non l’ho mai votato, ma non l’ha fatto neanche dall’altra parte. Aveva stima del cavaliere e la famiglia ha affidato al rivoluzionario il ricordo del padre, a Toni Capuozzo perchè era una garanzia di professionalità. Al fienile ha raccontato della conferenza stampa a Mosca di Berlusconi. Lui esce a fumare una sigaretta e arriva Silvio che gli da una pacca sulla spalla dicendogli: Ti stai annoiando? Pure io».

Il grande affetto per la sua scomparsa dimostra che era un Panda, da preservare, diverso dagli altri giornalisti?

«Noi cittadini normali abbiamo un’idea dell’inviato di guerra romantica, da super eroe. Rappresentate un giornalismo che va oltre la scrivania, ma in guerra Toni aveva paura. Non è mai stato Rambo».

Soffriva delle accuse di filo putinismo. E sono saltati fuori, come sempre, gli avvoltoi faziosi contenti della sua morte. Cosa ne pensa?

«Devono solo vergognarsi a fare polemiche davanti ad un’icona come Toni Capuozzo, che non c’è più, ma ha rischiato la vita negli scenari di guerra per dare voce chi non ha voce».

Nell’ultima domanda sulla vita, sui rimpianti, Toni sembra rispondere quasi con un epitaffio. Ci ha pensato?

«Sì e mi è scesa anche una lacrima. Secondo me è un’eredità che lascia a tutti noi. Dice che non ha rimpianti, a parte non aver visto qualche paese, ma le istruzioni per l’uso nella vita sono chiare: Non sprecatela».