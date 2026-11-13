Attenti: la verità nascosta di Milo Infante si chiama Sara

Il detto, più che superato dalla realtà, diceva: «Dietro a un grande uomo c’è una grande donna». Ma rimane ancora attuale nel caso di Milo Infante, il cui passaggio a Mediaset dalla Rai si è dimostrato una scelta più azzeccata di Pier Silvio Berlusconi. Le sue trasmissioni Verità nascoste e Ore 11 vanno benissimo, anzi, la prima ha registrato record di ascolti per Rete 4. E non perché ci sia una supremazia in famiglia da parte di Milo, quanto perché è stata proprio una scelta di sua moglie, Sara Venturi (avvocato penalista più che in gamba, segni particolari: bellissima). Milo è stato tra i primi ad affrontare la riapertura delle indagini sul caso Garlasco e a sottolineare una serie di «stranezze». «Ci sono state presunte prove favorevoli a Stasi che sarebbero rimaste inutilizzabili, una circostanza molto strana». Nelle sue inchieste non molla l’osso, tosto. Inchieste che gli sono costate anche una querela da parte dell’avvocatessa Stefania Cappa (cugina di Chiara Poggi), che lo ha querelato per ricettazione (questa può sembrare davvero una stranezza). Come detto Sara Venturi, dal 2006 signora Infante, è un’avvocatessa autorevole e Milo non ha avuto dubbi: «Ho deciso di sollevare l’azienda Mediaset da ogni responsabilità e di farmi difendere da mia moglie». Una scelta che ha stupito molti a Mediaset, a partire dal mitico direttore dell’informazione, Mauro Crippa. Ma che al pubblico è sembrata dettata dalla dignità: «Perché, quando un’accusa è così infamante, va affrontata personalmente», dice Milo. Il giornalista, evidentemente, non si è fatto intimidire, anzi, ha chiamato a raccolta la famiglia. Una famiglia nata per un impegno di lavoro: Milo presentava il concorso Miss Padania e Sara, che era tra le concorrenti, è risultata la donna della sua vita. Curioso che Milo, prima delle nozze, celebrate da don Mazzi, sia stato battezzato, abbia ricevuto la cresima e fatto la comunione: «Ho fatto tutto in una volta sola e, dopo due anni, sempre don Mazzi ha battezzato mio figlio Daniele». Ci voleva un padrino o una madrina per il battesimo di Milo ed è arrivata in soccorso Monica Leofreddi, con la quale Milo ha realizzato il suo primo successo con L’Italia sul 2. Lei oggi lo ha seguito a Mediaset. Come diceva Aristotele: «L’inizio è la metà del tutto». Tradotto nel detto popolare: chi ben inizia è a metà dell’opera. Infante sembra essere andato già oltre la metà.