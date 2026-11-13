Il podio di Roberto Alessi: Roncalli, Wolff, Morrone

1. Emanuele Roncalli

Emanuele Roncalli ha scritto un libro, Le vacanze dei Papi e sull’argomento la sa lunga, visto che non solo è un cronista attento, ma è anche pronipote di Papa Roncalli, Giovanni XXIII. Dal volume (Mursia), scopriamo che Papa Leone ha ripristinato la piscina voluta da Giovanni Paolo II, ma con una novità: è stata coperta da una struttura in cristallo, utilizzabile così anche d’inverno. Ovviamente, una fotografia del Papa in costume da bagno vale un botto (chissà se anche gli slip da bagno sono bianchi). Peccato, però, che abbiano scelto cristalli opachi: lo spettacolo rimarrà riservato a pochi!

2. Toto Wolff

Non si diventa numeri uno al mondo per caso: talento, soldi e fortuna contano, ma anche intelligenza e senso dei rapporti umani. Lo ha dimostrato Toto Wolff che, dopo aver vinto con Kimi Antonelli il Mondiale piloti e quello costruttori, ha voluto ricordare George Russell, compagno di squadra di Kimi in Mercedes, passato in secondo piano: «È un campione, un numero uno». Russell merita riconoscenza e sostegno. Russell sorride: si consola: guadagna dieci volte più di Kimi, 34 milioni di dollari a stagione, contro i 3,4 milioni di dollari di Kimi cui non hanno ancora dato l’aumento.

3. Michele Morrone

Michele Morrone continua a essere criticatissimo dai suoi colleghi italiani. Viene da pensare che sia solo perché è l’attore italiano più famoso nel mondo. Ora fa sapere che, insieme a Megan Fox, sua coprotagonista nel film Subservience, si è iscritto alla piattaforma Subs.com, che offre contenuti privati a pagamento (pay-per-view). L’abbonamento costa 20 dollari al mese, ma bisogna cacciare altri sette dollari per ogni contenuto aggiuntivo per un massimo di 35, pare. I colleghi italiani sono rabbrividiti. Per loro i soldi sono l’ultimo dei pensieri: l’arte è tutto. Sono sinceri?