Domani rivedremo Paolo Belli a Ballando con le Stelle. Lui non ne parla, ma so per certo che tornerà, e non come «Ballerino per una notte»: «Ci sarà una grande sorpresa. E non vediamo l’ora di rivederlo!», mi dicono negli studi della trasmissione che tocca share superiori al 23 per cento. Già, perché c’è bisogno di cuori puliti. Paolo Belli, da quando ha iniziato la sua carriera (era il frontman dei Ladri di Biciclette), ci ha sempre regalato gioia, sorrisi, ironia e serenità. Proprio oggi esce il suo singolo, una ballata dal titolo Come se non ci fosse un domani, un brano intenso che mette in luce il lato più intimo e sentimentale di Paolo, scritto da Mario Incudine (esce per Cinico Disincanto/Artist First).

Da tempo sembra che un dio minore se la sia presa con la sua gioia di vivere. Prima il problema di salute di Deanna, sua moglie da quasi cinquant’anni. Una prova di fronte alla quale Paolo ha deciso di fare un passo indietro, interrompendo il suo tour in Italia: «La mia famiglia ha bisogno di me, della mia presenza. Tutte le mie date sono annullate». Poi, lo scorso luglio, un terribile incidente in bicicletta nelle campagne vicino alla sua Carpi. Paolo stava pedalando quando Alessandro Magnani, 41 anni, è finito sulla sua strada, una spallata e nella caduta Magnaghi ha battuto la testa. Paolo è rimasto ferito, ma Alessandro è morto poche ore dopo. Terrificante. Paolo, persona perbene, ha scelto il silenzio e ha sospeso le proprie attività fino a domani. Anche perché è duro sorridere in Tv dopo questo. Sì, ha deciso di tornare. Ce n’era bisogno, anche perché a Ballando non sono mancati momenti discutibili: dall’intervista contestata ad Alessandro Ravagnani, ex sacerdote e oggi influencer, ai duelli verbali, tutt’altro che delicati, tra Barbara D’Urso e Ornella Muti. Fino all’apoteosi del cattivo gusto: Mariotto che spruzza profumo verso Barbara D’Urso, parlando di «puzza» e poi precisando che non si riferiva a lei, ma ai topi presenti in studio. La Rai, che ha appena ristrutturato i locali, sarà stata felicissima! Accanto a Belli in questi mesi difficili ci sono stati Deanna, che ha affrontato e superato la malattia con forza straordinaria, il figlio Vladik, la nuora, Ilona Chvan, bielorussa, bravissima fotografa, e i due nipotini. Vlady è stato adottato: era uno dei bambini bielorussi arrivati in Italia dopo Chernobyl. Paolo e Deanna se ne innamorarono a prima vista. Perché «i figli non sono di chi li fa, ma di chi li cresce con amore». Non sappiamo se Paolo resterà nel programma. Io me lo auguro. So che dietro il sorriso che vedremo domani ci sono state tantissime lacrime. E chi ti vuole bene avrebbe voluto essere con te per asciugartele. Carolyn Smith, la boss della giuria di Ballando, ci ha affidato questo messaggio: «Grazie, Paolo, per tutta l’allegria che ci hai regalato in questi anni. E speriamo che tu possa ritrovarla con noi».