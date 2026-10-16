La Rocca e la Muti

Non sarà amore, ma è una bella imitazione. Pasquale La Rocca dopo aver letto l’articolo su Ornella Muti, sua allieva a Ballando con le stelle, sul numero scorso di Alta Portineria, ci dice: «Ornella è una donna straordinaria. È una di quelle persone che incontri e che, solo guardandole, ti senti ispirato: dalla sua bellezza, dalla sua personalità, dalla sua storia. Questo è quello che è successo anche a me. Tutto quello che siamo riusciti a creare in pista è nato anche grazie a lei, alla sua sensibilità e soprattutto alla fiducia nei miei confronti. Si è affidata a me e questo, per un artista, è qualcosa di prezioso. Tra noi è nata da subito una bellissima sintonia e credo che questo rapporto ci permetterà di creare qualcosa di bello in pista». Certo non sarà amore, come dice qualcuno, ma è una bella imitazione.