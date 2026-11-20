L’umore dietro le quinte di «Ballando con le Stelle»? Altro che pessimo: pare stiano brindando euforici. L’ultima puntata ha toccato il 35% di share con una media del 27% surclassando, ma non è la prima volta, il «Tú sí que vales» di Maria De Filippi, cosa impensabile fino all’anno scorso. La lite tra Guillermo Mariotto che ha spruzzato un profumo contro Barbara D’Urso ha scatenato l’inferno. Milly Carlucci ha già annunciato che domani cambierà di posto a d’Urso (con la d minuscola: è nobile) come fanno le maestre a scuola quando gli alunni litigano. «Non cambio posto!», pare dica Barbara. Mariotto si è difeso: «Che puzza non lo dicevo a lei, ma lì la puzza c’è davvero». Pare che sia vero: di notte i topi vanno a rosicchiare i cavi. Hanno messo il veleno al tallio, ma alcuni topi sono morti nelle intercapedini e puzzano