Lui, l'ex, i nuovi compagni: una vita perfetta

Paolo Bonolis, quanto la sua ex moglie Sonia Bruganelli, madre dei tre figli, sa spiazzare anche grazie alla sua assoluta trasparenza, parlando di notizie che altri avrebbero preferito nascondere. Così come Sonia ha fatto trapelare alcuni retroscena della loro vita privata, quando erano marito e moglie, dove non sono mancate svirgolate, lui mi ha sorpreso appoggiando sempre sua moglie quando tutti la attaccavano. Oggi si riparla del suo privato perché ha rivelato lui stesso che sta vivendo un nuovo amore: «Sto frequentando Carola con la quale sto vivendo momenti davvero piacevoli». I più snob potrebbero storcere il naso, visto che Carola Moroni, 32 anni (nata quando lui conduceva Beato tra le donne) è stata tre anni fa una delle tentatrici di Temptation Island, il programma prodotto e pensato dall’amica e collega di Paolo Maria De Filippi, che lo ha voluto ospite in Tu sì que vales come giurato. Ma Carola potrebbe essere giudicata male solo dagli snobbini: non solo è bella, come deve esserlo ogni tentatrice di Temptation Island, ma è anche laureata in informatica e ha lavorato nel settore della gestione aziendale e la sua famiglia ha avuto uno stabilimento balneare sul lago Albano, a Castel Gandolfo. È una donna senza etichette e senza falsità, proprio come Sonia Bruganelli (ma con 20 anni di meno, il che non è un difetto), e non si sente per nulla intimidita dall’estrema popolarità di Paolo, al punto che lo ha già accompagnato in alcuni eventi pubblici, come al Festival dello Spettacolo di TV Sorrisi e Canzoni a Milano. Non solo, ma Paolo Bonolis spiazza ulteriormente anche quando parla del nuovo fidanzato di Sonia (da due anni): «Sonia ha un compagno che apprezzo e, allo stesso modo, lei apprezza molto Carola». Quindi nessuna Eva contro Eva. Colpisce il fatto che Bonolis apprezzi Angelo Madonia (ballerino di fama internazionale, due figlie, da due donne diverse). Madonia gli piace, piace meno alla dj Ema Stokholma, conosciuta a Ballando con le stelle, una storia finita male, e anche a Milly Carlucci non è che sia rimasto nel cuore.

Però, si sa, che chi ha carattere ha cattivo carattere, lo diceva Indro Montanelli, e questo taglia la testa al toro.