Romina e Al Bano

Dopo mai più insieme. Per gli appassionati della musica dal vivo di Al Bano e Romina Power: correte a comprare tramite Spotify i biglietti per il concerto che si terrà il 28 novembre presso il Padiglione 3A della Fiera Internazionale di Pozna, in Polonia. Quello potrebbe essere il loro ultimo concerto insieme. Già, perché dopo le dichiarazioni fatte da Romina Power alla trasmissione Belve di Francesca Fagnani e la risposta di lui, ospite a Domenica In da Mara Venier, tra loro il gelo è assoluto. Sembra impossibile che riescano poi a trovare una sintonia sul palco, davanti a migliaia di persone. Ma, se è l’ultima volta, magari si può fare. In ogni caso Al Bano è già prenotatissimo anche in solitaria. Romina? Pare si stia dedicando ad altri progetti (come la scrittura, la pittura e l’apicoltura) anziché ai grandi tour musicali.