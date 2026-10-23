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Formula 1, Verstappen insegue le vittorie di Schumi e Antonelli intravede il titolo

Nel Gran Premio degli Stati Uniti Super Max parte come l’uomo da battere ma Hamilton è deciso a vincere per la settima volta sulla pista di Austin. Ecco i pronostici degli esperti Sisal

Alberto Taliani
Sisal
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Un digiuno lungo 15 gran premi, poi l’Olandese Volante, al secolo Max Verstappen, ha ripreso a guardare tutti dallo specchietto retrovisore. Il quattro volte campione del mondo di Formula 1 è in un momento di forma smagliante e anche ad Austin, nel Gran Premio degli Stati Uniti, parte come l’uomo da battere. Gli esperti Sisal, infatti, indicano in Super Max il grande favorito, a 2,00 in Texas visto che, su questi tornanti, Verstappen ha già trionfato in quattro occasioni: in caso di successo, il numero 3 della Red Bull raggiungerebbe Michael Schumacher.

Il primo rivale dell’olandese, però, ha nel mirino un obiettivo ben più grande della semplice gara in Texas: Kimi Antonelli, vincente a 3,25, inizia a sfiorare con mano quel titolo Mondiale che, ad inizio stagione, sembrava solamente un pensiero bellissimo. Il pilota italiano della Mercedes, infatti, in caso di determinati piazzamenti per Russell e Hamilton potrebbe festeggiare sin da domenica sera un titolo che sarebbe storico.

Proprio Sir Lewis Hamilton, alla guida della Ferrari numero 44, è il vincitore all-time nella corsa statunitense con sei trionfi e, anche grazie agli ultimi aggiornamenti di Maranello, è pronto a calare il settebello ad Austin: uno scenario offerto a 12. Affiancati ad Hammer, nella griglia de favoriti, si piazzano il compagno di squadra Charles Leclerc, vincitore a queste latitudini due anni fa, il campione del mondo Lando Norris e George Russell.

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