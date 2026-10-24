Grande galoppo e divertimento all’ippodromo Snai San Siro

L’Ippodromo Snai San Siro ospita questa domenica 25 ottobre un’imperdibile giornata di galoppo con la 104° edizione del prestigioso Jockey Club S.I.R.E. e un programma di attività e intrattenimento per appassionati e famiglie che prevede, fra l’altro, nella suggestiva cornice dell’area della fontana, dj set e pause gourmet con il food truck. Per i piccoli visitatori, invece, appuntamento dalle 14 con “Un Ippodromo da brividi!” e tante iniziative dedicate a bambine e bambini per immergersi nell’ atmosfere di Halloween: giochi a tema, percorsi a ostacoli, spettacoli di magia e bolle di sapone, zucchero filato, baby dance e incontri con la mascotte Pepito in versione Dracula, fino all’immancabile Battesimo della Sella.

Spazio anche alla filiera agro-alimentare con i corner informativi dell’associazione Casa dell’Agricoltura e del Collegio Agrario, oltre allo stand della scuderia Olio e Cavalli in cui sarà presentato “Al galoppo”, il progetto che unisce tradizione ippica, patrimonio agricolo e produzioni agroalimentari di qualità.

La Fanfara dei Carabinieri e la Fanfara della 1ª Regione Aerea dell’Aeronautica Militare accompagneranno il pubblico prima della partenza delle prime tre corse con l’esecuzione degli inni nazionali dei cavalli in gara.

In pista, oltre al Premio del Jockey Club S.I.R.E., anche quest’anno affiancato dal trofeo intitolato a Pio Bruni, figura di riferimento del galoppo per più di 50 anni è prevista la prova di Gruppo 2, la tappa più importante per i purosangue di 3 anni e oltre, impegnati sulla distanza di 2.400 metri in pista grande. Vincere questa prestigiosa corsa che si disputa all’Ippodromo Snai San Siro fin dalla sua prima edizione nel 1921, significa affermarsi ai massimi livelli del galoppo italiano. Quest’anno figurano 12 purosangue di livello internazionale provenienti da tutta Europa, tra cui l’atteso Constitution Hill, che daranno vita ad un’edizione di notevole spessore tecnico, una delle migliori, se non la migliore, almeno degli ultimi vent’anni.

Nella riunione, strutturata su sette prove, spicca anche il Premio Ribot di Gruppo 3, dedicato alla memoria di Loreto Luciani, allevatore di primo piano del galoppo italiano, che vede il confronto tra cavalli di 3 anni e oltre per una prima edizione sui 1.400 metri in dirittura.

Un’altra giornata di grande ippica che sarà possibile seguire anche in diretta su EquTv, la televisione dedicata al mondo del cavallo sul canale 151 del digitale terrestre, sul canale 220 di SKY e al 51 di tivùsat. L’appuntamento di questa domenica conferma ancora una volta la vocazione dell’Ippodromo milanese come spazio aperto alla città, a ospiti nazionali e internazionali, capace di affiancare all’offerta sportiva occasioni di svago e socialità per grandi e piccini durante tutti i momenti dell’anno.