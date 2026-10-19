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L’exploit del Dream team rosa apre la stagione della scherma

In Coppa del Mondo dopo il tris individuale, vince anche la squadra del fioretto

Stefano Arcobelli
Portabandiera fa bene. Mamma Errigo è d’oro
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La stagione della scherma è già azzurra. Ed è quella che guarda già alle Olimpiadi 2028 di Los Angeles: la Coppa del Mondo vale infatti per determinare i ranking da cui emergeranno le qualificazioni. Dopo un 2026 mondiale ed europeo super, l’Italia non poteva partire meglio con 10 podi - sulla rotta per i Giochi: basti pensare che soltanto nel fioretto femminile il gruppo guidato da Simone Vanni a Takamatsu, in Giappone, è capace di infilzare il mondo. Un favoloso en plein: il podio individuale tutto tricolore (Martina Favaretto prima, Martina Batini seconda, Arianna Errigo e Alice Volpi terze, non succedeva dal 2024) è stato sublimato dal trionfo a squadre in finale sull’Ungheria (45-30). Tra la Favaretto iridata e mamma Errigo, instancabile, gli scenari si prospettano assai lusinghieri.

Il Dream Team rosa non perde da 15 mesi: è all’ottava vittoria di fila. Un’impressionante supremazia che si allunga mentre i fiorettisti, fermatisi agli ottavi individualmente, si sono riscattati a squadre con un 3° posto su Hong Kong (45-35) dopo la beffarda sconfitta in semifinale dal Giappone. Il fioretto è un’arma che non tradisce mai. E anche la spada non lesina gioie: si rinnova e lancia da Casablanca Roberta Marzani al primo successo in carriera, Alberta Santuccio terza e Matteo Galassi secondo, sino alla squadra (Santuccio, Caforio, Paulis e Traditi) in finale contro la Russia ma ko 32-31 al supplementare con la Santuccio infortunata, e gli uomini Mencarelli, Galassi, Di Veroli e Santarelli out agli ottavi. Senza podi, infine, resta la sciabola, impegnata a Orano: in attesa di una reazione in chiave Giochi Europei di Istanbul e Mondiali uzbeki di Tashkent, la federazione ha impresso una svolta tecnica cambiando dt maschile, da Andrea Terenzio a Leonardo Caserta. Dopo l’oro olimpico delle spadiste a squadre, l’Italia che si conferma una potenza, si attrezza per invertire la tendenza individuale: l’ultimo oro olimpico resta quello del fiorettista Daniele Garozzo, 10 anni fa a Rio.

Scherma
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