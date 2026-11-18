Tiger Woods si prepara a tornare al golf agonistico. Il prossimo mese il cinquantenne statunitense sarà al via dell’Hero World Challenge, il torneo da lui organizzato in programma dal 3 al 6 dicembre ad Albany, alle Bahamas. Sarà la sua prima partecipazione a una competizione riconosciuta dalla classifica mondiale dall’Open Championship del luglio 2024. Gli ultimi mesi sono stati particolarmente difficili per il quindici volte vincitore di un Major. A marzo è rimasto coinvolto in un incidente stradale a Jupiter Island, in Florida, che ha portato al suo arresto con l’accusa di guida in stato di ebbrezza. Le autorità hanno trovato nella sua tasca due compresse di idrocodone, un analgesico oppioide, e segnalato possibili segni di alterazione delle facoltà. Woods ha successivamente raggiunto un accordo con la procura, evitando il carcere, ma ha subito la sospensione della patente per cinque anni.

Dopo l’incidente aveva annunciato una pausa dal golf per concentrarsi sulla propria salute e sottoporsi a cure. Il ritorno arriva dopo una lunga serie di problemi fisici: nel 2025 ha saltato l’intera stagione per la rottura del tendine d’Achille sinistro e si è sottoposto anche a un intervento alla schiena. All’Hero World Challenge saranno presenti anche Rickie Fowler, Gary Woodland e il campione in carica Hideki Matsuyama.