E l’istinto geometrico è inciso già nelle caverne

È un’epoca che chiamiamo preistoria ma i nostri antenati, anche se non scrivevano, disegnavano e dipingevano: lo ammiriamo nelle caverne, Lascaux, Chauvet, Cosquer, Sulawesi, dove l’arte risplende da millenni remoti, 21mila, 38mila, 27mila, addirittura 51mila anni fa... Queste opere però non sono solo una attestazione delle abilità creative degli uomini, almeno dai tempi di Homo Erectus, visto che a Giava è stata ritrovata una conchiglia intarsiata vecchia di 540mila anni; sono anche la testimonianza di un talento speciale e tutto umano: quello per la geometria.

Ora, qualcuno potrà dubitarne, ma le neuroscienze e l’archeologia ci dicono che è proprio così, e Stanislas Dehaene, docente di Psicologia cognitiva sperimentale al Collège de France, nel suo Il rettangolo di Lascaux (Cortina, pagg. 326, euro 25) ci introduce nella mente umana, fra grotte e laboratori, per dimostrare che «in principio era la geometria», ovvero che «in tempi remotissimi, forse ancora prima di saper parlare, gli uomini e le donne della preistoria disponevano di un linguaggio non verbale, eppure simbolico e astratto, capace di descrivere il nostro ambiente e di immaginare al contempo forme che non avevano alcun corrispettivo nel mondo reale». A Lascaux, sotto il dipinto di un cervo dalle corna gigantesche sono disegnati un rettangolo e una linea di dodici punti neri, ma ci sono moltissimi altri «segni», addirittura 400, tutte forme geometriche astratte e che rappresentano «il volto nascosto e dell’arte rupestre». Nascosto e rivelatore. Sulla conchiglia ritrovata a Giava sopra citata era incisa una linea a zig zag, e a Blombos, in Sudafrica, sono stati rinvenuti dei pezzi di ocra antichi di 70-100mila anni ornati da una rete di linee parallele che, incastrandosi, formano triangoli equilateri ed esagoni regolari; e dal Kenya proviene una pietra

(un «bifacciale») scolpita secondo linee rigorose, di 1,76 milioni di anni fa. E pensiamo all’architettura, a Stonehenge, o ai cromlech della Bretagna. La geometria ci era nota, quasi fosse un istinto, e Dehaene ha condotto esperimenti su adulti e bambini, anche di popoli mai scolarizzati come gli Himba della Namibia, per dimostrare che il nostro cervello possiede «un linguaggio universale delle forme, condiviso da tutti» e che in particolare «la nozione di forma geometrica regolare sorge spontanea nella mente». Non è un caso che a Lascaux ci sia un rettangolo: la nostra mente è predisposta a percepire le forme regolari, grazie all’esistenza di circuiti cerebrali specifici. E questi circuiti sono ormai incamerati nel nostro cervello da millenni di evoluzione, tanto che la nostra rappresentazione mentale dello spazio non scaturisce dall’esperienza bensì, al contrario, è un a priori con cui nasciamo, come aveva compreso Kant.

Questo «linguaggio della geometria» è una grammatica interiore che si basa sulle combinazioni, e ci bastano tre operazioni per assemblare tutti i concetti della matematica, dai più semplici ai più complessi. Di più: secondo Dehaene esistono proprio

«neuroni che rispondono a concetti». Affascinanti sono le pagine sugli altri primati e quelle sul legame inscindibile fra il linguaggio geometrico e quello musicale. Anche qui, l’arte rupestre ci sorprende, con i danzantes di Toro Muerto, in Perù, omini stilizzati che ballano circondati da linee a zig zag, lo spartito di quegli antichi canti.