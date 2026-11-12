Effetti speciali per la mostra immersiva “Cleopatra, the Truth” all’arena CityOval

Dopo aver tappezzato di cartelloni mezza città, Cleopatra è arrivata a Milano. Parliamo di «Cleopatra: The Truth», la mostra immersiva che fino al 28 gennaio occupa l’arena del CityOval Milano, a City Life. Pensata per il grande pubblico, è concepita come un viaggio dentro il mito e gli stereotipi legati alla più celebre regina d’Egitto. Ideata e diretta artisticamente da Anderson Tegon, sviluppata da Pepper’s Ghost con la produzione di NPG Entertainment, l’esposizione conta sulla curatela scientifica del celebre egittologo Zahi Hawass e dell’archeologa Kathleen Martinez, che sta guidando al momento una campagna di scavi (anche subacquei) a Taposiris Magna, a ovest di Alessandria d’Egitto, un luogo legato ad antichi culti di Osiride e Iside.

Secondo le ipotesi di Hawass e Martinez, sarebbero stati sepolti proprio qui Marco Antonio e la sua amata Cleopatra: negli ultimi anni sono stati trovati in zona reperti che avvalorano questa ipotesi e persino un volto scolpito che Martinez identifica come Cleopatra stessa (è quello che vediamo in mostra, realizzato con l’AI: fa una certa impressione perché i tratti sono molto occidentali, del resto Cleopatra discendeva da una famiglia greco-macedone). Il percorso si articola in cinque sezioni tra grandi installazioni video, peccato solo che i pannelli descrittivi, dove si trova il succo della storia, non sempre siano chiaramente leggibili. Si comincia da una sala che ci porta nell’Alessandria tolemaica e nei complessi equilibri di potere ereditati dalla giovane regina Cleopatra, si prosegue nella «Stanza delle Bugie», un ambiente con superfici traslucide e proiezioni che svela come la propaganda romana, la letteratura e il cinema (non potevano mancare spezzoni del kolossal con Liz Taylor) abbiano trasformato Cleopatra in un’icona negativa, sinonimo di seduttrice scaltra e vendicativa.

Si attraversa poi un tunnel che evoca le recenti esperienze degli archeologi subacquei a caccia dei resti della città antica e delle eventuali tombe e si approda alla «Sala degli Scavi», allestita con sabbia del deserto e ispirata alle spedizioni degli egittologi: qui, sotto teche, troviamo monete d’oro, statue e monili non originali, ma riproduzioni curate in collaborazione con il Museo Egizio di Torino. Il viaggio nel mondo di Cleopatra culmina in una sala immersiva ideata da Tegon dove ologrammi, laser e sound design evocano il fascino misterioso della regina d’Egitto. Nota finale di cronaca: con questa mostra si anima, dopo la riqualificazione di Generali e CityLife, l’ arena dell’Oval, uno spazio che sarà dedicato a grandi eventi e mostre immersive.