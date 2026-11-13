I colori acidi, gli esperimenti nella bottega di Pontormo

da Roma

Questa su Pontormo è la mostra di cui tutti parlano, e che tutti visitano. Non abbiamo dati ufficiali di biglietti staccati, ma ci dicono che i numeri sono «lusinghieri». Del resto, alle Scuderie del Quirinale è approdata, e vi rimane fino al 7 febbraio, la prima grande monografica dedicata a Jacopo da Pontormo, detto il Pontormo (1494-1557), mai allestita fuori da Firenze. Non accadeva dal ’56 che tutti i suoi principali lavori venissero riuniti: all’epoca ci aveva pensato Palazzo Strozzi, oggi il gran lavoro nasce dalla collaborazione tra Ales-Scuderie del Quirinale con gli Uffizi, con una produzione di Electa (che pubblica anche il catalogo) e la curatela di Cristina Acidini con Elena Capretti, Philippe Costamagna, Bruce Edelstein e Carlo Falciani. Pontormo, che già aveva sedotto Pasolini e Bill Viola, è oggi il più amato dei Manieristi per quei colori acidi e le forme tutt’altro che classiche. Inquieto sì, ma non bizzarro: la mostra di Roma certifica un artista sperimentatore, ma sensibile al confronto con i giganti del suo tempo.

L’itinerario in dieci sale inizia rievocando gli esordi nella bottega fiorentina di Andrea del Sarto alla Santissima Annunziata. Qui il giovane Pontormo muove i primi passi e, rispetto al maestro e a Rosso Fiorentino, s’impone per il piglio drammatico. La Pala Pucci del 1518, orchestrata com’è su diagonali sghembe, annuncia la rottura degli equilibri rinascimentali. Le committenze non mancano, ma la peste cambia tutto: Pontormo si rifugia alla Certosa del Galluzzo ed entra nella fase delle tedescherie, dove l’influenza di Dürer è marcata. È il periodo della teatrale Cena in Emmaus, dipinta per il refettorio dei certosini: è una delle pochissime opere che Pontormo data e firma. Il cuore della mostra è certamente la ricostruzione della Cappella Capponi della chiesa di Santa Felicita a Firenze, di cui avrete probabilmente già visto le immagini sui social. Rendono in realtà poco l’emozione di stare così vicini alla celeberrima Pietà (o Trasporto di Cristo), che in chiesa è ben più in alto. In quel groviglio di corpi quasi levitanti e sguardi smarriti, c’è un Pontormo più Pontormo che mai: si delinea il confronto con le figure di Michelangelo, evidente anche nella sala successiva in Venere e Cupido, un’opera pensata per la Camera Bettini. In entrambe le stanze, spicca l’elegante presenza del Bronzino, l’allievo prediletto: lavora ai tondi con i quattro evangelisti che sovrastano la Pietà e firma, accanto a Venere e Cupido, i ritratti di Dante e Petrarca. La Camera apparteneva al ricco banchiere fiorentino Bartolomeo Bettini, che aveva commissionato a Michelangelo il disegno preparatorio del dipinto, quello appunto di Venere e Cupido, e il resto della decorazione a Bronzino. Fu Michelangelo a ritenere Pontormo l’unico all’altezza del compito di tradurre il suo cartone su tavola, e sarebbe stata una bella storia d’amicizia da narrare se la politica non si fosse messa di mezzo. Bettini, antimediceo, cadde in disgrazia: Alessandro de’ Medici requisì il palazzo e pretese il dipinto di Pontormo, che non oppose resistenza. Michelangelo non perdonò mai il tradimento.

Per la seconda parte della mostra bisogna salire al primo piano. La prima sala riflette il clima di tensione degli anni del Sacco di Roma e dell’assedio di Firenze; poi, con uno spazio tutto per sé, ecco l’Alabardiere, dal Getty Museum: splendido e glaciale. Seguono una corposa galleria di ritratti, anticamera preziosa per una sala con i fogli preparatori di Pontormo, uno per cui il disegno è tutto. In una teca, anche il manoscritto autografo del Il Libro Mio. Diario degli ultimi anni di vita, in prestito dalla Biblioteca Nazionale di Firenze, racconta di alcune fisse di Pontormo, che registrava minuziosamente ogni malessere (inclusa l’irregolarità intestinale), descriveva ogni pasto e annotava il meteo quotidiano. Ipocondriaco, ortoressico, meteoropatico: uno di noi, appunto.

Il percorso si chiude, sovvertendo ogni cronologia, con l’assolo della Visitazione della Pieve di Carmignano (1528-1532), l’opera-manifesto. Al centro del dipinto c’è l’abbraccio tra Maria ed Elisabetta, incinte, avvolte in panneggi scultorei. Dietro compaiono due ancelle, doppi enigmatici che ci guardano. I colori cangianti rendono il tutto irreale e la scena pare un presagio dove speranza e tragedia si fondono. Davanti all’opera è stata posta una panca: Pontormo va contemplato, non spiegato.