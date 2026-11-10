I tanti “manifesti” del Futurismo. In mostra le storiche pubblicità

Dici Futurismo e pensi al Manifesto scritto da Tommaso Marinetti nel 1909 con le indicazioni programmatiche del movimento, la rottura con il passato, la celebrazione del coraggio, le aspre critiche alla borghesia del secolo appena concluso. Cambiano i canoni artistici, dalla pittura, che ha l’ambizione di cogliere il movimento, alle sculture ora definite «aperte». E la pubblicità? Un fiorire di (altri) manifesti, simboli colorati di un pensiero diverso che stava attraversando la società. Eccone un nutrito assaggio alla mostra «Futurismo e pubblicità. Il manifesto italiano 1909-1939» che sarà presentata oggi allo Spazio IsolaSet. L’evento, a ingresso libero fino al 2 dicembre, è parte di un progetto più ampio voluto dall’assessore regionale alla Cultura Francesca Caruso con il coinvolgimento del Museo MA*GA di Gallarate, che accoglierà il prossimo 11 dicembre «Dinamo. Comunicazione Impresa Futurismo». Entrambe le esposizioni sono promosse dalla Regione e realizzate a partire da una selezione di opere provenienti dalla collezione di Fondazione Cirulli con la curatela di Pierpaolo Antonello-Università di Yale.

Da oggi in via Galvani si possono ammirare le 59 locandine della collezione della Fondazione Cirulli che ben spiegano il rapporto tra l’arte e la comunicazione commerciale. «L’arte dell’avvenire sarà potentemente pubblicitaria» scriveva Fortunato Depero nel «Numero Unico Futurista Campari» del 1931. Quelle parole consacravano il sodalizio tra uno dei massimi esponenti del Secondo Futurismo e la storica azienda milanese. I futuristi consideravano la pubblicità un’arte a pieno titolo, potente e dinamica, capace di uscire dai musei per invadere le strade, le vetrine e le facciate dei palazzi. L’attenzione alla comunicazione caratterizzò il Futurismo fin dalle origini. Manifesti a stampa, volantinaggi, serate teatrali e uso dei quotidiani contribuirono a definire uno stile.

Tra i lavori esposti ci sono le auto da corsa disegnate da Federico Seneca per la Coppa Perugina e il manifesto dell’Esposizione Aeronautica Italiana del 1934, firmato da Carla Albini, unica donna tra gli artisti in mostra: si distinse in un contesto culturale a netta prevalenza maschile. All’aviazione è dedicata anche la litografia «Gran Coppa d’Italia per Aeroplani» che lo scultore Adolfo Wildt realizzò nel 1922 per una gara di aeroplani a Sesto San Giovanni. Il fascino del volo entrò persino nella pubblicità del cioccolato, come mostra il manifesto che Mario Gros disegnò per «Ali d’Italia» di Talmone.

«Questi manifesti si vedevano per strada, andando al lavoro o fermandosi davanti a una vetrina ha sottolineato l’assessore Caruso . Alcuni li riconosciamo ancora oggi, prima di leggere il nome del prodotto. Penso alla Campari e a quanto deve alla fantasia di un artista come Depero. Abbiamo deciso di aprire Palazzo Lombardia al pubblico perché tutti possano conoscere più da vicino questa pagina della nostra storia culturale».