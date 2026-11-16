Italia e Germania, un dialogo a regola d’arte

da Vicenza

È certamente ambizioso, specie per il genere di progettualità che siamo soliti vedere a queste latitudini, il ciclo «Ispirazione Europa. Dialoghi d’arte tra il XIX e XX secolo» che da qui al 2028 trasforma gli spazi della Basilica Palladiana di Vicenza in un osservatorio sulle relazioni culturali tra il nostro Paese e altri «fratelli d’Europa»: Germania, Francia e Spagna.

Il primo capitolo di questa «trilogia europeista» un progetto della città di Vicenza e Marsilio Arte, che edita anche il catalogo è stato inaugurato venerdì dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella ed è dedicato, a 75 anni dalla ripresa delle relazioni internazionali tra Roma e Berlino, alla Germania. Sono 170 le opere esposte che, come recita il titolo, ci parlano di Italia Germania. Pittura e scultura tra Ottocento e Novecento. Da Canova a Kiefer (fino al 2 maggio). Solo la formidabile curatela di Gabriella Belli e Valerio Terraroli poteva concepire una mostra così densa eppure così godibile. Suddiviso in 12 sezioni «il percorso funziona come un sistema di azioni e reazioni», dice Belli. Si parte da Goethe, evocato in vari dipinti: è il testimonial perfetto della seduzione che il Bel Paese ha esercitato oltre le Alpi. Il mito dell’antico, coltivato da Antonio Canova (incantevole in mostra il suo Venere e Adone), è ripreso da Bertel Thorvaldsen e da tanti tedeschi così come le inquietudini nordiche alla Böcklin hanno influenzato molti italiani, su tutti Giorgio de Chirico. Precisa Belli: «Abbiamo cercato di rintracciare, tra Italia e Germania, la linea disobbediente, che non è quella che passa dalle aule delle accademie, ma dei balzi in avanti, dell’innovazione culturale». La troviamo nel confronto/scontro tra il verace e vorace Futurismo di Boccioni&Co. e l’Espressionismo berlinese ai primi del Novecento e poi negli anni Venti, quando la pittura si raggela, nel Realismo Magico italiano e nella Nuova Oggettività tedesca. Questa sezione in particolare presenta pezzi pazzeschi, esposti per la prima volta in Italia, tra cui il Bambino che fa le bolle di sapone di Heinrich Maria Davringhausen e Bambini sulle scale di Georg Schrimpf. Se ne stanno accanto a un’infilata di ritratti ipnotici di Cagnaccio di San Pietro, Felice Casorati, Gino Severini, Ubaldo Oppi e l’effetto è notevole.

La guerra raffredda (eufemismo) le relazioni tra Italia e Germania, ma la galleria milanese Il Milione accoglie i dissidenti da Berlino (Josef Albers, Vasilij Kandinskij): la loro astrazione influenzerà non poco i nostri Lucio Fontana, Fausto Melotti, Luigi Veronesi. Nel Dopoguerra, l’arte italiana e tedesca diventa spazio di espiazione dei mali del mondo: Anselm Kiefer, ad esempio, concepisce gli scatti della serie Occupazioni (un dissacrante saluto nazista in giro per l’Europa) mentre Alberto Burri «brucia» il mondo ed Emilio Vedova lo squarcia. Milano, ancora una volta, è in prima linea nel dialogo con la Germania: negli anni Cinquanta il Gruppo Zero di Düsseldorf stringe un sodalizio con la galleria Azimut di Piero Manzoni: l’arte si fa monocroma, essenziale e dovremo aspettare gli anni Ottanta per rivedere il colore e la pittura (da noi con la Transavanguardia, in Germania con i neoespressionisti). Al tedesco «innamorato dell’Italia» Joseph Beuys, ecologista radicale e pioniere dell’arte partecipata, è dedicata una corposa sezione che ne sottolinea l’influenza sull’Arte Povera, ma è nel finale che la mostra diventa politica.

L’epilogo parte da Giuseppe Ungaretti: «Cerco un paese innocente», è un verso tratto da Girovago, scritto dal fronte francese, nel ’18. Gli rispondono oggi simbolicamente Emilio Vedova, Georg Baselitz e Anselm Kiefer. Il primo, attraverso la scultura Chi brucia un libro brucia un uomo (dedicata all’incendio della Biblioteca di Sarajevo nel ’92), il secondo con due ritratti capovolti e Kiefer con la monumentale e recente tela If I die, leave the balcony open, omaggio alla poesia di Federico García Lorca («Se muoio, lasciate il balcone aperto»). Per Vedova non c’è possibilità di catarsi, per Baselitz tutto è sottosopra. «Ma Kiefer conclude Gabriella Belli - se non alla speranza, allude a un desiderio: l’arte aiuta a restare vigili». Da quel balcone forse s’intravede qualcosa.