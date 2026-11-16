Le sculture di Jago dialogano con gli autori del Novecento

Una doppia esposizione per l’artista contemporaneo Jago, entrambe volute e valorizzate dalla Regione. La prima, al Belvedere di Palazzo Lombardia fino al 10 gennaio, è l’installazione «Acqua», trenta lastre di marmo riproducono il movimento di un’onda, accompagnate da un video in stop-motion che permette di osservare come è stata trasformata la materia, riflessione sulla solidità di quest’ultima contrapposta alla fluidità del tempo. La seconda «Corpi esposti», allestita al Museo Ma*Ga di Gallarate fino al 4 aprile e curata da Tommaso Zijno, mette a confronto le sculture di Jago (1987) con le opere di Adolfo Wildt (1868), Emilio Vedova (1919), Salvatore Scarpitta (1919) e Marinella Pirelli (1925).

Il senso del percorso è un ponte ideale che attraversa un secolo di ricerca sull’immagine del corpo dove gli esseri umani intravedono la propria identità, tra dimensione spirituale e tracce dei conflitti vissuti. I temi sottolineano la fragilità della vita e la vulnerabilità dell’essere esposti.

Nella prima sala, «Excalibur», una mitragliatrice scolpita nel marmo da Jago, introduce il tema della guerra accanto a «L’urto» di Emilio Vedova e a «Bush Master n.2» di Salvatore Scarpitta, opera in cui l’impiego delle bende richiama la ferita e il tentativo di curarla.

La seconda sala mette a confronto il «San Francesco» di Adolfo Wildt e «Habemus Hominem» di Jago. Quest’ultima scultura nasce dal ritratto di Benedetto XVI, sul quale l’artista è tornato dopo la rinuncia al pontificato, eliminando i paramenti per mostrare il corpo segnato dall’età. Completa la sala il film «Indumenti» di Marinella Pirelli, che documenta la «vestizione» di Carla Lonzi compiuta da Luciano Fabro.

Nell’ultima sala, l’inedito «For a Piece of Real Estate» che raffigura un bambino avvolto nel sudari, pone una domanda sul valore della vita rispetto al possesso di un territorio. Accanto a quest’opera, la «Mater Purissima» di Wildt richiama il tema della maternità e della protezione.