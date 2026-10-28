Matisse, Picasso e Bacon alla Reggia di Venaria: i grandi maestri del Novecento in mostra

Alla Reggia di Venaria è in corso la mostra di rilevanza internazionale Atelier dei Moderni. Matisse, Braque, Picasso, Bacon, realizzata in collaborazione con il Musée des Beaux-Arts di Lione e visitabile fino al 14 febbraio 2027.

Attraverso una sessantina di opere di grandi autori del Novecento, fra i quali Henri Matisse, Pablo Picasso, Georges Braque, Fernand Léger, Max Ernst, Robert Delaunay, Francis Bacon, la mostra propone una lettura originale della modernità analizzando diversi movimenti artistici e dando conto del sistema di connessioni e relazioni che li caratterizza.

Il percorso espositivo illustra alcuni dei principali movimenti artistici sviluppatisi nel XX secolo e all’inizio del XXI, offrendo ai visitatori una riflessione su un secolo ormai concluso, laboratorio per l’arte contemporanea. Le sedici sezioni che strutturano la mostra alternano presentazioni monografiche e tematiche incentrate su diverse questioni chiave che consentono altrettante riletture del XX secolo.

Alcune delle opere esposte evocano direttamente l’atelier, uno spazio cardine, fulcro di creazione e sperimentazione, ma anche uno spazio intimo. Luogo immediato dell’artista al lavoro, può estenderne il gesto e l’opera fino a integrarsi con l’autore stesso in modo quasi organico, rappresentando anche uno spazio di dialogo e relazioni, di scambi e sguardi tra artisti.

La mostra termina con uno spazio dedicato alla creatività e alle riflessioni dei visitatori, che ricrea fisicamente il contesto dell’atelier: un’area didattica innovativa dedicata, dove sarà possibile sentirsi parte dell’atelier creando, scoprendo e sperimentando diverse dinamiche e situazioni.

Fino al 14 febbraio alla Reggia di Venaria. Vai al link