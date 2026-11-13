Memoriale, al Binario 21 la spirale di Long con i sanpietrini

Nel silenzio denso degli spazi del Memoriale della Shoah, sotto i binari della Stazione Centrale, è apparsa una «spirale di sanpietrini»: si tratta di Tracce nel paesaggio. Richard Long e la memoria del cammino, un progetto espositivo di grande intensità emotiva, nato dalla collaborazione tra il Museo del Novecento e il Memoriale (sarà visibile fino alla prossima primavera, con visite guidate dal lunedì al giovedì). Protagonista è Warli Spiral, un’installazione del 2004 dell’artista britannico Richard Long, che appartiene alla collezione permanente del museo civico. L’opera è composta da 1.057 sanpietrini disposti a terra con rigorosa precisione a formare una grande spirale: il nome «Warli» deriva dalla tradizionale arte tribale, che spesso utilizza motivi a spirale. Oggi, le pietre entrano in risonanza con i materiali grezzi e l’architettura spoglia del Memoriale, con il mutare della luce naturale che filtra dall’esterno e il rimbombo dei treni in transito, sui binari di sopra. I sanpietrini, peraltro, stimolano una riflessione che si salda con un altro progetto cittadino, quello delle pietre d’inciampo, che ci ricordano quotidianamente le vittime della persecuzione nazifascista. Un monito per non dimenticare l’orrore passato e per riflettere sul presente. «Portare Warli Spiral al Memoriale significa mettere in dialogo la ricerca dell’artista britannico sul paesaggio e sull’esperienza del cammino con la storia e gli spazi del Memoriale. Un incontro che conferma il valore del nostro patrimonio museale e la capacità delle istituzioni culturali cittadine di collaborare, generando nuove occasioni di riflessione e consapevolezza», ha detto Tommaso Sacchi, assessore alla Cultura. La mostra non si esaurisce con l’impatto notevole dell’installazione, ma comprende anche due video, tra cui un documentario sulla pratica di Long, artista che usa il gesto del camminare come motore della sua pratica creativa. Da gennaio è stato concepito un programma di incontri pubblici con personaggi del mondo della cultura quali lo scrittore Erri De Luca, lo studioso Gabriele Segre e la critica d’arte Angela Vettese che ragioneranno sul tema del cammino e della memoria, in rapporto con la storia del Memoriale.