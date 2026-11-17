C’è un modo diverso di intendere il mestiere di produttore di vino. Non limitarsi a coltivare la terra, interpretarne i frutti e trasformarli in bottiglie, ma riconoscere nel paesaggio, nella sua storia e nelle comunità che lo abitano un patrimonio da custodire e raccontare. È la strada intrapresa dalla famiglia Planeta, una delle protagoniste del rinascimento enologico siciliano, che da oltre vent’anni ha fatto della cultura una parte integrante della propria identità imprenditoriale. Un percorso nel quale il vino diventa il punto di partenza di un’esperienza molto più ampia, che attraversa l’arte contemporanea, l’architettura, il teatro, la ricerca sul paesaggio e, oggi, la letteratura. E’ una storia che affonda le radici in cinque secoli di tradizione agricola, attraverso diciassette generazioni. La famiglia Planeta è legata da sempre alle campagne di Menfi e alla tenuta dell’Ulmo, dove si trovano le terre più antiche della proprietà. Ma è soprattutto nella seconda metà del Novecento che questa vocazione conosce una svolta. Il nonno Vito aveva intuito che l’agricoltura siciliana dovesse uscire da una gestione tradizionale delle proprietà terriere per diventare un’occasione di sviluppo collettivo. Il figlio Diego, protagonista della trasformazione del comparto vitivinicolo isolano, ne raccolse l’eredità, contribuendo alla crescita della viticoltura di qualità e alla sua affermazione sui mercati internazionali. Negli anni Ottanta, attorno al lago Arancio, vennero piantati i primi vigneti della nuova impresa familiare. Nel 1995 nacque la prima cantina all’Ulmo e arrivò la prima vendemmia. Lo Chardonnay Planeta, raccontato già l’anno successivo da Luigi Veronelli, sarebbe diventato uno dei simboli di quella stagione di rinnovamento. Da allora l’azienda ha progressivamente esteso la propria presenza nell’isola, interpretando territori molto diversi: Menfi, Vittoria, Noto, l’Etna e Capo Milazzo, oltre alla tenuta di Sambuca di Sicilia. Oggi il patrimonio agricolo comprende centinaia di ettari di vigneti e oliveti, coltivati secondo criteri biologici, e una ricerca che spazia dai vitigni internazionali a quelli autoctoni, fino al recupero di varietà quasi dimenticate. Ma proprio mentre il progetto enologico prendeva forma, la famiglia cominciava a interrogarsi su un’altra questione: come restituire ai territori una parte del valore generato dall’attività agricola? La risposta arrivò con la nascita di Viaggio in Sicilia, il progetto che avrebbe segnato l’inizio di un lungo dialogo con l’arte contemporanea. L’idea era semplice quanto ambiziosa: invitare artisti, fotografi e scrittori italiani e stranieri a percorrere l’isola, attraversando i territori delle tenute Planeta e lasciandosi ispirare dai loro paesaggi, dalle storie e dalle stratificazioni culturali. Non una residenza confinata in uno studio, ma un viaggio vero e proprio, quasi una circumnavigazione della Sicilia meno conosciuta, quella lontana dagli itinerari turistici più battuti. Dall’esperienza nascono opere, mostre e installazioni, ma soprattutto uno sguardo nuovo sui luoghi. È un modo di fare impresa culturale che ha trovato una figura decisiva in Vito Planeta senior, scomparso nel 2023, e che oggi prosegue con il figlio Vito, responsabile di Planeta Cultura, insieme ad Alessio Planeta, alla guida delle aziende agricole.Uno dei risultati più significativi di questo percorso è Costellazioni d’arte, il progetto concepito da Valentina Bruschi, Vito Planeta e Ignazio Mortellaro nella tenuta di Buonivini, nel territorio di Noto. Qui, tra le vigne e la terra bianca e calcarea della Val di Noto, l’arte esce dagli spazi museali e si misura direttamente con la natura, con il paesaggio agricolo e con il lavoro dell’uomo. Il percorso riunisce opere di artisti di provenienza e linguaggi differenti. All’ingresso della tenuta si incontra Primo punto dell’Ariete (2022) di Ignazio Mortellaro, una slanciata struttura in acciaio Corten dalla quale, durante le performance, vengono suonati due corni in ottone. L’opera evoca l’equinozio di primavera e i cicli della natura, invitando a recuperare una dimensione più arcaica del rapporto tra uomo e ambiente. Poco distante, nel paesaggio dell’oliveto, Vertebra (2022) di Petra Feriancová ricostruisce idealmente lo scheletro di una balena attraverso tubi industriali di metallo e cavi d’acciaio. Nata per uno spazio espositivo palermitano, l’installazione assume qui un significato diverso: immersa nella campagna, diventa una riflessione sulla trasformazione della materia, sulla caducità e sul ciclo della vita. C’è poi Untitled (Oval) (2018) di Vanessa Beecroft, una grande composizione in gesso realizzata attraverso i calchi dei corpi dei ragazzi ospiti della comunità di San Patrignano. Le impronte corporee, insieme alle catene incorporate nella superficie, trasformano l’opera in una testimonianza collettiva di fragilità e resilienza, memoria e liberazione. Sul tetto della Cantina Invisibile si legge invece Patriarchy = CO2 (2020), la scritta luminosa a LED di Claire Fontaine. Un’equazione visiva che mette in relazione il sistema patriarcale e la crisi climatica, denunciando le logiche di dominio e sfruttamento delle risorse naturali. Il collettivo, fondato a Parigi nel 2004 da Fulvia Carnevale e James Thornhill e da anni legato alla Sicilia, è una delle presenze più significative nella storia culturale di Planeta. Il progetto non si esaurisce nelle installazioni all’aperto. All’interno della cantina e dell’antico palmento trovano posto I canzonieri di Emiliano Maggi, un trittico di sculture in ceramica e bronzo nato dalla residenza Viaggio in Sicilia #7, e opere di Pietro Ruffo e Giuseppe Buzzotta. La prima è una mappa della Sicilia disegnata a biro su carta millimetrata, attraversata dalle figure delle popolazioni e delle civiltà che hanno contribuito a costruire l’identità dell’isola. La seconda, un grande mandala a china, si confronta con il tema della Luna e delle forze invisibili che regolano la vita sulla Terra. A completare questa costellazione è anche il dialogo con la memoria poetica arabo-siciliana, attraverso il lavoro di Monira Al Qadiri dedicato a Ibn Hamdis, poeta nato nei pressi di Noto e costretto all’esilio dopo la conquista normanna. Un richiamo alla Sicilia come luogo di incontri, contaminazioni e stratificazioni culturali, che costituisce uno dei fili conduttori dell’intero progetto.Buonivini non è l’unico luogo in cui il percorso culturale della famiglia ha lasciato tracce permanenti. Sull’Etna, nella tenuta di Sciaranuova, campeggia luminosa l’installazione Fibonacci Sequence (2002) di Mario Merz, presentata nel 2019 in occasione del festival Teatro in Vigna, durante lo spettacolo Gli alti e bassi di Biancaneve diretto da Emma Dante. La successione numerica di Merz, che richiama le strutture ricorrenti in natura, dalle spirali delle conchiglie alla crescita delle forme vegetali, trova nel paesaggio vulcanico una collocazione particolarmente suggestiva. Nella stessa area, Claire Fontaine ha realizzato Ettore Majorana (2019), una scritta al neon lunga venti metri che cita una frase dal romanzo di Leonardo Sciascia dedicato al fisico scomparso nel 1938. Un’opera che lega la memoria di uno dei personaggi più enigmatici della storia scientifica italiana al territorio etneo, dove Majorana trascorreva parte delle sue estati.Ma sull’Etna l’incontro tra vino e cultura non si esaurisce nelle opere d’arte. Da dieci anni la tenuta di Sciaranuova ospita anche uno degli appuntamenti più originali del programma culturale Planeta: lo Sciaranuova Festival, il Teatro in Vigna. Un festival che ha trasformato i terrazzamenti lavici e i filari di Nerello Mascalese in un palcoscenico naturale, portando il teatro contemporaneo nel cuore di un paesaggio agricolo straordinario. L’idea è quella di creare un incontro tra gli spettatori, gli artisti e il territorio, offrendo un’esperienza nella quale la rappresentazione teatrale si intreccia con la natura, il vino e la convivialità. Sotto la direzione artistica di Ottavia Casagrande, il festival ha costruito negli anni una propria identità, ospitando compagnie e protagonisti della scena italiana e internazionale. La decima edizione, nel 2026, si è intitolata significativamente Dieci, celebrando un percorso che ha attraversato un decennio di trasformazioni senza rinunciare alla convinzione che il teatro sia uno spazio necessario di libertà, riflessione e confronto con il presente. Tre gli appuntamenti in programma: Tindaro Granata con Vorrei una voce, spettacolo nato dall’esperienza teatrale con le detenute della Casa Circondariale di Messina e accompagnato dalle canzoni di Mina; Babilonia Teatri con Calcinculo, sguardo ironico e tagliente sulla società contemporanea; e la compagnia Les Moustaches con La difficilissima storia della vita di Ciccio Speranza, una commedia poetica sulle aspirazioni e sulle difficoltà di misurarsi con la realtà. Un teatro fuori dai circuiti consueti, dove il palcoscenico è circondato dalle vigne e il paesaggio vulcanico diventa parte della scenografia. Anche in questo caso, come nelle residenze artistiche, non si tratta semplicemente di ospitare uno spettacolo, ma di generare un’occasione di incontro e di far vivere il territorio attraverso linguaggi culturali diversi.Il rapporto tra arte e paesaggio trova oggi una nuova, importante espressione a Selinunte, uno dei più straordinari parchi archeologici del Mediterraneo. Qui Planeta ha promosso, in collaborazione con il Parco Archeologico, il progetto Una passeggiata lunga e magnifica, un itinerario curato dal professor Giuseppe Barbera, con l’architetto paesaggista Tiziana Calvo e la consulenza scientifica di Manlio Speciale. “Non si tratta di aggiungere un giardino ornamentale a un sito archeologico, ma di restituire leggibilità e continuità a un paesaggio nel quale convivono testimonianze monumentali, architetture rurali, vegetazione spontanea e antiche tracce dell’attività agricola” dice orgoglioso Alessio Planeta, agronomo e deus ex machina dell’ambizioso progetto. Il percorso prende avvio dalle Case del Viaggiatore, raggiunge i complessi monumentali e l’Antiquarium presso il Baglio Florio, per proseguire verso la foce del Modione, il santuario di Demetra Malophoros, le Case Gaggera e la loro fonte perenne, risalendo infine il promontorio verso Case De Sabato, Case Sinacore e Case Titone. Il progetto si ispira anche al lavoro dell’archeologo Vincenzo Tusa, che contribuì a ridisegnare i confini e la stessa lettura del parco. L’intervento prevede il recupero e la valorizzazione delle aree verdi, con zone d’ombra e di sosta integrate nel contesto, utilizzando esclusivamente specie autoctone e resistenti alla siccità. Sedute, tavoli e rastrelliere saranno realizzati con materiali naturali e forme essenziali. L’obiettivo è restituire al visitatore un’esperienza lenta, sensoriale, nella quale il camminare diventa uno strumento di conoscenza.C’è anche un significato simbolico particolarmente attuale. Il progetto è infatti legato alla celebrazione della trentesima vendemmia dello Chardonnay Planeta, festeggiata con un’edizione speciale di Jeroboam 2024 la cui etichetta riproduce On Fire (2023) di Claire Fontaine. L’emoji della fiamma, trasformata dall’artista in un’opera luminosa, gioca sull’ambivalenza di un segno contemporaneo: sui telefoni esprime entusiasmo e approvazione, ma richiama anche gli incendi che devastano ogni estate il territorio siciliano e le conseguenze del cambiamento climatico. Il ricavato della vendita delle bottiglie in edizione limitata contribuirà alla realizzazione dell’itinerario di Selinunte. Un modo per trasformare un anniversario enologico in un intervento concreto sul paesaggio, quasi un gesto di risarcimento e di cura verso una terra minacciata dal fuoco.Dopo l’arte contemporanea e il teatro, la nuova frontiera del progetto culturale Planeta è la letteratura. Con il Premio letterario La Segreta sul paesaggio e il giardino mediterraneo, la famiglia amplia ulteriormente il proprio impegno, spostando l’attenzione sulle parole e sulla capacità della scrittura di interpretare i luoghi, la loro memoria e le trasformazioni ambientali. Non un premio letterario tradizionale, dunque, ma un riconoscimento che nasce dalla volontà di mettere in dialogo cultura umanistica e scientifica, narrativa e saggistica, storia dei giardini e ricerca sul paesaggio. Il giardino mediterraneo diventa il punto di osservazione privilegiato di un patrimonio che non è soltanto naturale, ma anche storico, agricolo e antropologico. Una prospettiva particolarmente attuale in un momento in cui la crisi climatica, la perdita di biodiversità e l’abbandono delle campagne stanno ridisegnando profondamente il volto dei territori. La prima edizione del premio, presentata a Menfi nel novembre 2026, ha assegnato il riconoscimento principale a Lawrence Durrell per Carosello siciliano, pubblicato da Sellerio. Il libro racconta un viaggio nell’isola negli anni Settanta, quando il Grand Tour apparteneva ormai al passato ma la Sicilia conservava intatta la capacità di sorprendere con la ricchezza dei suoi paesaggi, delle sue stratificazioni storiche e delle sue civiltà. Un premio speciale è stato attribuito a Pia Pera per L’orto di un perdigiorno. Confessioni di un apprendista ortolano, pubblicato da Ponte alle Grazie, nel decimo anniversario della scomparsa della scrittrice e giardiniera, che ha saputo trasformare la cura della terra in un’esperienza di conoscenza e riflessione sul rapporto tra uomo e natura.