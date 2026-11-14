Strade, film, banane. Così il duce “vendette” l’Impero agli italiani

Si chiama La Guerra d’Etiopia - ecco qui un esemplare ben conservato - ed è un gioco da tavolo che nel 1936 il Calzificio milanese Paolo Santagostino regalava ai propri clienti: un perfetto strumento di marketing aziendale e di propaganda di regime. Il grande cartellone stampato in cromolitografia ripropone la struttura del Gioco dell’oca con caselle numerate che illustrano le tappe del conflitto coloniale per coinvolgere le famiglie italiane nel mito dell’Impero: si parte dalla casella 1 con lo sbarco in Africa e tra battaglie, slogan retorici e loghi commerciali - si arriva all’ultima casella, la 86: l’ingresso trionfale ad Addis Abeba, il «Nuovo Fiore dell’Impero Italiano».

«L’Etiopia è italiana!» scandì Benito Mussolini dal balcone di Palazzo Venezia, Roma, 5 maggio 1936.

L’Impero era riapparso sui colli fatali dell’Urbe. Grazie al Duce, grazie al coraggio dei nostri soldati e grazie a un’oliatissima, colorata, folkloristica e ir-re-mo-vi-bi-le macchina della propaganda.

Le illustrazioni di Marcello Dudovich per la rivista Uomini, con le figure eroiche di militari in casco coloniale e baionetta inastata a celebrare la mobilitazione fascista; gli affreschi africani negli edifici pubblici; i romanzi d’avventura a tema esotico; i film, la cartografia promozionale... L’immaginario dell’Africa orientale penetra in ogni ambito sociale. Persino Bruno Munari si misura con la nuova «narrazione»: ecco qui un suo fotomontaggio d’ispirazione futurista, pubblicato su L’Ala d’Italia (1936) in cui il volo d’un aeroplano squarcia le nubi rivelando il contrasto tra i poveri villaggi indigeni e i nuovi campi arati dai coloni...

E poi manifesti, abecedari, cartoline, fotografie... come questa, che dice tutto: un Bar Balilla trasformato in avamposto commerciale nel cuore delle colonie, dove avventori italiani e locali consumano gomito a gomito l’irrinunciabile Aranciata Sanpellegrino. Il regime non si limita a conquistare: si infiltra nel quotidiano, calando il mito imperiale fin dentro il bicchiere di una bibita.

A novant’anni da quel fatidico 1936 in cui Benito Mussolini dopo la conquista militare dell’Etiopia proclamò la fondazione dell’Impero, una mostra a Palazzo Martinengo a Brescia riapre, con rigore accademico e allestimento spettacolare, i fascicoli di una rimozione collettiva. Curata dagli storici Roberto Chiarini ed Elena Pala, s’intitola La fabbrica dell’impero fascista in Africa. Storia, cultura materiale e propaganda di un’espansione coloniale (1935-36) e attraverso documenti originali e oggetti d’epoca ricostruisce come il fascismo vendette all’opinione pubblica il «mito dell’Impero» tramite la propaganda di massa (l’uso di radio, stampa, scuola, manifesti e cinegiornali per mobilitare il consenso popolare) e la cultura materiale (cartoline, giocattoli, canzoni e persino le banane che portavano l’Africa fascista sulla tavola degli italiani). Faccetta nera, schiave abissine, Avanguardisti «esploratori», i soldatini Ascari, Topolino in Abissinia, le copertine della Domenica del Corriere, retorica coloniale e caffè autarchico.

Il Duce mise l’Impero in vetrina, qui lo vediamo sotto teca.

La mostra però non si limita a esibire oggetti e testimonianze d’epoca, anche molto rare; ma diventa una lettura che tocca le coscienze, smonta i miti autoassolutori e restituisce il senso di un’eccitazione collettiva che da lì a poco precipitò l’Italia nel baratro delle leggi razziali (di cui quelle contro il meticciato furono il modello teorico) e poi della guerra.

Grazie a un allestimento «immersivo», il visitatore lungo le sale è avvolto da gigantografie di immagini e da un sottofondo di musiche, echi e frammenti coevi diffusi da modelli di radio anni Trenta che inchioda il visitatore alla colonna sonora del consenso. Sono le stesse note tra marcette militari, canti coloniali e melodie orchestrate dall’Eiar che entravano allora nelle case degli italiani, addolcendo le violenze della guerra e trasformando l’impresa militare in un melodramma esotico.

Fin da quando entri, sembra si sentire i suoni e i sapori dell’epoca. È un cortocircuito sensoriale potente: si cammina tra pugnali abissini, elmetti e album fotografici, mentre l’aria vibra di un passato che ha smesso di trasmettere nostalgia ma pone nuovi interrogativi. Quante furono le violenze con cui si costruì l’Impero? Quali furono le conseguenze di quell’avventura militare? Davvero bastò stendere una coltre di bitume per

costruire una nuova Storia?

Come sottolinea Elena Pala, «l’impero fu celebrato anche come l’epopea della cazzuola e del rullo compressore: le grandi arterie camionabili, dalla Massaua-Asmara fino alla lunghissima rotta verso Addis Abeba, venivano esibite dalla stampa dell’epoca come il trionfo della tecnica fascista sulla natura ostile. Eppure, la satira del tempo non mancava di cogliere i paradossi di questa epopea di carta». Come la vignetta de Il Travaso delle Idee in cui due operai con pala e casco coloniale fissano un cippo miliare sperduto nel nulla dell’orizzonte africano, mentre la didascalia ironizza: «Questo è niente... Pensa un po’ quando ci saranno tutti i negozi, i teatri, i cinematografi, i tram».

Il rigore scientifico con cui è pensata la mostra mette a nudo le pagine più oscure della rimozione nazionale, smontando definitivamente il mito consolatorio degli «italiani brava gente». «Isolare il dibattito sulla sola efficacia strategica o sulle discrepanze numeriche della propaganda spiega Roberto Chiarini, a proposito dell’uso dei gas per sbloccare l’impasse logistica sulle ambe etiopiche - significa perdere di vista l’essenza storica del fenomeno: l’introduzione deliberata e autorizzata della guerra chimica contro popolazioni prive di qualsiasi difesa».

Accanto alla violenza bellica come il massacro di Debre Libanos del 1937 il percorso tocca i meccanismi quotidiani del dominio: il «madamato», la mobilitazione economica del fronte interno (le fedi nuziali d’oro da donare alla Patria) e l’autosufficienza autarchica declinata perfino nei ricettari di cucina delle massaie.

Ed è proprio muovendo dalle ferite materiali che la mostra restituisce al visitatore la chiave di volta del presente, ricordandoci - come ammoniscono i curatori - che «il passato non è mai un blocco di marmo separato dall’oggi». Perché rileggere le logiche di penetrazione economica, gli abbagli geopolitici e le asimmetrie dei rapporti tra Europa e Africa nel ’36 non è un esercizio di archeologia politica, bensì un modo per decifrare le dinamiche odierne del Mediterraneo.