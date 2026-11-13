Un Barbour al servizio della Royal Navy: la storia della leggendaria Ursula Suit

Forse conoscerete la storia della Barbour, la celebre azienda fondata sulle orme di John Barbour, lo scozzese che nel lontano 1894 aprì a South Shields, nel nord dell’Inghilterra, un negozio esclusivamente dedicato alla vendita di indumenti cerati appositamente pensati per proteggere pescatori e marinai dal tipico maltempo inglese. Ma pochi conoscono la storia della Ursula Suit prodotta da Barbour per espressa richiesta di un comandante di sommergibile che, costretto a combattere il vento gelido dell’Atlantico, tra gli spruzzi delle onde e la salsedine, prima ancora che i tedeschi, sentiva di aver bisogno di una buona giacca e decise di presentarsi al numero 5 di Market Place, South Shields, Inghilterra, per chiedere una buona giacca impermeabile da indossare in missione.

Durante le missioni nelle fredde acque del Mare del Nord, il capitano di corvetta George Phillips, comandante dell’HMS Ursula, uno dei primi sommergibili britannici della classe U, entrato in servizio alla vigilia della Seconda Guerra Mondiale nella flotta della Marina Reale, aveva constatato, suo malgrado, quanto fossero inadeguate e assai poco pratiche le cerate fornite agli ufficiali e ai marinai costretti a prestare servizio sulle torrette dei sottomarini, spazi estremamente ridotti, esposti al vento, alla pioggia e agli spruzzi delle onde che avevano come unica protezione la murata.

L’intuizione del capitano Phillips giunse quasi per caso: l’ufficiale di rotta dell’Ursula, il tenente Lakin, era un appassionato motociclista e possedeva una tuta intera in cotone cerato prodotta da Barbour negli anni ’30, epoca d’oro del motociclismo caratterizzata dalla nascita di nuove competizioni e club amatoriali di bikers. Già nel 1936, infatti, Duncan Barbour aveva sviluppato una tuta motociclistica destinata alle competizioni International Six Day Trials, dalla quale sarebbe derivata la versione militare.

Secondo un aneddoto riportato anche negli archivi ufficiali dell’azienda, Phillips rimase talmente incuriosito dalle qualità della tuta da motociclista confezionata dall’azienda di South Shields che decise di sottoporla a una prova decisiva, ordinando a Lakin di indossarla e lasciarsi investire da un potente getto d’acqua utilizzando una manichetta antincendio. Nonostante la violenza del getto, e la quantità riversata sulla tuta cerata del povero ufficiale, i suoi indumenti rimasero perfettamente asciutti. Era proprio quello che cercava.

Convinto dell’efficacia del materiale, il comandante Phillips commissionò a proprie spese la realizzazione di una versione modificata della tuta motociclistica, adattandola alle esigenze dei sommergibilisti. Il capo originale venne diviso in due elementi, una giacca e un paio di pantaloni, aggiungendo un cappuccio protettivo e alcuni accorgimenti per limitare le infiltrazioni d’acqua. La nuova tenuta, realizzata in robusto cotone cerato, presentava una chiusura anteriore protetta, ampie tasche applicate e un colletto dotato di cinturino con fibbia. I pantaloni erano concepiti per offrire maggiore libertà di movimento e protezione durante le operazioni condotte negli spazi angusti dei sottomarini. Nacque così la Ursula Suit, chiamata così in onore del sommergibile sul quale era stata sperimentata. I primi prototipi vennero realizzati tra il 1939-1940, e a quanto pare il successo fu tale da convincere la Royal Navy ad adottarla come equipaggiamento “opzionale” per il personale impegnato nella guerra sottomarina.

Una celebre fotografia ritrae proprio il comandante Phillips con la sua tenuta impermeabile dopo il rientro da una missione di pattugliamento nel Mare del Nord, durante la quale l’HMS Ursula aveva attaccato l’incrociatore leggero tedesco Leipzig, nel dicembre 1939. La giacca compare inoltre in diverse fotografie che ritraggono gli equipaggi dei sommergibili tascabili X-Craft, protagonisti di alcune delle più audaci operazioni della Royal Navy, come l’affondamento della corazzata Tirpitz, sorpresa alla fonda nei fiordi norvegesi, Operazione Source, o il fungere da “fari di navigazione mobili” per la flotta d’invasione durante lo sbarco in Normandia, diventando di fatto le avanguardie delle avanguardie nell’Operazione Gambit. L’ottima resa dell’Ursula Suit portò i Barbour anche tra le fila dei commando dei Royal Marines costretti ad affrontare ambienti particolarmente piovosi.

La storia di questo particolare impiego di un capo diventato noto attraverso i Reali Britannici, che hanno reso il Barbour famoso nel mondo, apponendo i Royal Warrant of Appointment nella celebre etichetta, rappresenta anche un curioso incontro di situazioni molto lontane. Terminata la guerra, l’esperienza maturata con la Ursula contribuì all’evoluzione dell’abbigliamento motociclistico promosso dall’azienda. Nel 1947 Barbour introdusse nella propria gamma civile una versione a due pezzi della International, destinata a diventare un’icona. Tra i suoi estimatori più celebri figura Steve McQueen, che nel 1964 indossò una Barbour International durante gli International Six Day Trials disputati nella Germania Est. Un percorso singolare per un capo destinato a diventare uno dei simboli più riconoscibili dell’abbigliamento britannico del Novecento.