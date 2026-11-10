Una mano di bianco cancella il 7 ottobre

Foto Ufficio Stampa Alexsandropalombo - LaPresse cronaca 09 Novembre2026 Milano È stato cancellato il murale “7 October” di aleXsandro Palombo, realizzato lo scorso 7 ottobre su una parete adiacente alla Galleria d'Arte Moderna di Milano, in via Palestro, nel terzo anniversario dell'attacco terroristico di Hamas contro Israele. L'opera, dedicata a Noa Argamani e Avinatan Or, rapiti durante l'assalto al Nova Music Festival del 7 ottobre 2023, è stata rimossa a meno di un mese dalla sua realizzazione DISTRIBUTION FREE OF CHARGE - NOT FOR SALE

Le parole, l’ambasciatore Jonathan Peled, le ha scelte una a una, e le ha affidate a X. «Atto gravissimo», ha scritto. E ancora: il volto inquietante dell’antisemitismo, il tentativo di riscrivere la memoria. Poi una frase che suona quasi come una consegna: ricordare le vittime è un dovere che non può essere messo a tacere.

A tacere, intanto, ci hanno pensato un secchio di vernice e un rullo. Il murale «7 October» (nella foto) di AleXsandro Palombo, comparso su una parete accanto alla Galleria d’Arte Moderna nel terzo anniversario dell’assalto di Hamas, non esiste più. Al suo posto, un rettangolo bianco. Pulito, ordinato, perfettamente muto. Raccontava una storia che il mondo ha visto in diretta: Noa Argamani portata via in moto dal Nova Music Festival, il braccio teso verso Avinatan Or, trascinato nella direzione opposta. In mezzo, Palombo aveva lasciato uno spazio vuoto, largo: era quello il cuore dell’opera: la distanza, lo strappo, il niente che separa due persone un istante prima felici. Ora il vuoto si è preso tutto il muro.

Chi abbia deciso, non si sa. Chi abbia materialmente imbiancato, nemmeno. Il perché, men che meno. La parete confina con la Villa Reale, dove sono previsti lavori di manutenzione. Una spiegazione possibile, certo. Ma nessuno, finora, l’ha messa per iscritto. A dare la notizia sono stati Mosaico, il sito della Comunità ebraica di Milano, e Shalom, storica testata degli ebrei romani. Dalle istituzioni milanesi, almeno per ora, silenzio. Può darsi che sia stata solo burocrazia, un cantiere, un muro da sistemare. Milano è una città che cancella e riscrive i propri muri ogni giorno. Ma certe immagini non sono intonaco. E quando a sparire è proprio quella, proprio lì, a un mese dall’anniversario, la manutenzione rischia di somigliare troppo a una dimenticanza.