Il 18 ottobre 1956 il Museo d’arte moderna di New York scrive a un certo signor Warhol. Lui aveva offerto al museo un suo disegno, una scarpa. In regalo. Risposta cortese: no, grazie. E un poscritto che vale una pedata: può passare a riprenderselo quando gli fa comodo. Nemmeno gratis. Oggi quel museo tiene le sue lattine di minestra come una chiesa tiene le reliquie. Per capire come ci è arrivato non bisogna partire da New York. Bisogna partire da un letto.

Andrew Warhola nasce nel 1928 a Pittsburgh, acciaierie e fumo, da contadini ruteni dei Carpazi. Il padre fa il manovale. La madre prega molto e ritaglia fiori dalla latta dei barattoli vuoti per venderli porta a porta. A otto anni il bambino si ammala: ballo di San Vito. Braccia e gambe partono per conto loro, a scuola lo prendono in giro. Mesi a letto. Non può correre, non può giocare. Può guardare: i fumetti, le riviste con le facce dei divi. Scrive a Hollywood, e Shirley Temple gli manda la fotografia con dedica. La madre gli dà una tavoletta di cioccolato per ogni pagina dell’album colorata fino in fondo.

Non faccio lo psicologo: dico come stanno le cose. Modigliani era nato pignorato, Van Gogh con la lapide già pronta, Bacon senza fiato. Warhol nasce spettatore. La vita capitava agli altri, e lui la guardava dal cuscino.

Nel 1942 il padre muore. La salma torna in casa per la veglia, a bara aperta. Andrew ha tredici anni: si infila sotto un letto e non scende. Al funerale non va. Quello che avrebbe guardato tutto, la prima volta che c’era da guardare davvero, si nascose. Il padre però aveva visto giusto: aveva messo via millecinquecento dollari, uno sull’altro, perché quel figlio gracile potesse studiare.

Nel 1949 è a New York, senza più la «a» del cognome. Gira le redazioni con i disegni in un sacchetto di carta e lo chiamano Raggedy Andy: Andy Straccione. Disegna scarpe per la pubblicità e fa i soldi. Ma lui il bel mondo non vuole disegnarlo, vuole entrarci. Il suo idolo è Truman Capote. Gli scrive ogni giorno, poi si pianta sul marciapiede sotto casa sua e aspetta, con il naso in su. Capote lo liquida così: un perdente nato. Un ragazzo pallido che fissa una finestra: è la posizione del letto, messa in piedi.

Si guarda anche allo specchio, e non si piace. Allora si rifà: la parrucca, gli occhiali, il pallore. Una faccia messa lì perché gli altri guardassero quella e non lui. Nel 1961 è ricco, ma come pittore non è nessuno. Un’amica gli vende un’idea per cinquanta dollari: dipingi una cosa che tutti hanno sotto gli occhi e nessuno guarda più. Un barattolo di minestra Campbell. Ne dipinge trentadue, uno per gusto. Un gallerista di Los Angeles li compra in blocco: mille dollari, a rate. Oggi stanno al Museo d’arte moderna, quello del poscritto. Poi muore Marilyn Monroe, e lui la stampa cinquanta volte. Non ritrae una donna: ritrae una morta che tutto il mondo sta guardando. Seguono incidenti, suicidi, la sedia elettrica, presi dai giornali. La morte lui la guarda soltanto stampata. Quella di casa no: sotto il letto.

In inglese fotografare e sparare si dicono con lo stesso verbo. Warhol aveva passato la vita a fare la prima cosa. Il 3 giugno 1968 gli arriva la seconda. Valerie Solanas, una che aveva recitato in un suo film, sale con lui in ufficio e tira fuori la pistola. Tre colpi: due a vuoto, il terzo gli attraversa polmoni, milza, stomaco, fegato. Alle 16.51 è clinicamente morto. Gli aprono il torace e gli massaggiano il cuore con le mani. Lei si consegna a un vigile e spiega: aveva troppo controllo sulla mia vita. Lui scriverà che mentre gli sparavano gli sembrava di guardare la televisione. Spettatore anche della propria morte.

Torna a casa gibollato e ricucito come un pallone. Per il resto della vita porta sotto la camicia un busto chirurgico allacciato stretto, che gli tiene insieme le viscere. Diventa ricchissimo: ritratti a venticinquemila dollari l’uno, le notti allo Studio 54. Tutti lo guardano, nessuno lo tocca. È il meno straccione dei nostri straccioni, ma gli stracci li porta sotto la camicia. Nel 1972 muore la madre, che aveva vissuto con lui quasi vent’anni. Lui paga tutto e al funerale non va. A chi gli chiede di lei risponde che è da Bloomingdale’s a fare spese. Ha quarantaquattro anni ed è di nuovo sotto il letto.

Nel 1982 gli portano a pranzo un ragazzo di ventun anni che fino a poco prima scriveva sui muri: Jean-Michel Basquiat. Warhol scatta una Polaroid di loro due. Due ore dopo il ragazzo gli fa recapitare una tela ancora bagnata, con le loro due teste. Per la prima volta qualcuno lo aveva guardato più in fretta di lui. Ma Basquiat merita una storia sua. La prossima.

Nel 1985, mentre firma copie in una libreria, una ragazza allunga la mano e gli strappa la parrucca. Lui si tira su il cappuccio del cappotto e continua a firmare. Da quando era famoso l’avevano toccato in due: una con la pistola, l’altra con le dita. Tutte e due per vedere che cosa c’era sotto.

Sotto c’era una cosa che non sapeva nessuno. Due o tre volte la settimana entrava in chiesa e si sedeva negli ultimi banchi. Mai la comunione. Guardava. Nei giorni di festa serviva a tavola in una mensa dei senzatetto: l’uomo delle lattine distribuiva la minestra vera. Nel gennaio 1987 viene a Milano a esporre il suo Cenacolo di fronte a quello di Leonardo. Ha male alla cistifellea da anni e non si fa operare: è convinto che se entra in ospedale non ne esce.

Ci entra il 20 febbraio, a New York. L’operazione va bene. Per la notte c’è un’infermiera privata, pagata per tenerlo d’occhio. Alle quattro e mezza nota che è sempre più pallido. Chiama i medici alle cinque e tre quarti, quando lui è già blu. Alle 6.31 del 22 febbraio lo dichiarano morto. Cinquantotto anni. La Sanità dello Stato di New York scrive che l’aiuto andava chiamato prima. L’ospedale paga per chiudere la causa. Aveva guardato tutti per una vita. La notte che serviva a lui, lo guardarono e basta.

Lo seppelliscono a Pittsburgh, accanto al padre che non aveva voluto vedere morto e alla madre che era da Bloomingdale’s.

Tre cifre. Millecinquecento dollari: i risparmi di un manovale. Mille, a rate: trentadue lattine nel 1962. Centonovantacinque milioni: una sola Marilyn, nel 2022. A tutti aveva promesso un quarto d’ora di celebrità. Il resto se l’è tenuto lui.