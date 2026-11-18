Al Teatro Massimo di Cagliari circa 500 giovani provenienti dagli istituti scolastici del capoluogo sardo e del territorio circostante sono stati invitati questa mattina a un evento incentrato sulla legalità. L’appuntamento, fortemente voluto dalla Polizia di Stato, coincide con il svelamento del nuovo calendario 2027, un’iniziativa che è prevista contemporaneamente in altre undici piazze della penisola, da Napoli a Torino, passando per Bari, Trieste, Catanzaro, Benevento, Foggia, La Spezia, Macerata, Messina e Padova.

Sul palco e in platea saranno presenti figure istituzionali di primo piano, tra le quali spiccano il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e il capo della Polizia, il prefetto Vittorio Pisani. Dal punto di vista artistico, le pagine del calendario portano la firma della fotografa Roselena Ramistella, che attraverso il suo obiettivo, ha raccontato i 12 mesi offrendo uno sguardo intimo e profondo sul vissuto quotidiano degli operatori di polizia, catturati nell’istante che precede e in quello che segue l’azione sul campo. È uno storytelling intenso quello che emerge dalle pagine del calendario, un modo per mostrare l’umanità degli uomini e delle donne in divisa che, come tutti, si emozionano e vivono la paura.

Oltre al valore culturale e visivo, l’opera conserva un forte spirito benefico, come da tradizione per la Polizia di Stato: l’intero ricavato delle vendite viene infatti destinato a sostenere i progetti di Unicef e ad alimentare il piano di assistenza Marco Valerio, dedicato ai figli dei poliziotti che affrontano gravi problemi di salute.