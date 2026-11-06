A Milano record dei contagi Hiv

L’Aids continua a diffondersi in maniera silenziosa, nonostante ormai le modalità di diffusione dovrebbero essere note. Ma non è così se il 60% delle diagnosi sono tardive, arrivando quando la malattia è conclamata. Non solo, non sapere di essere sieropositivi mette a rischio anche le altre persone, e contribuisce a diffondere il contagio. E dire che il test, anonimo, gratuito e veloce, fa la differenza: prendere in tempo la malattia evita le conseguenze peggiori. I motivi della continua diffusione del virus? Da un lato la falsa percezione del rischio e lo stigma e la paura che allontano le persone dal test, disponibile in farmacia.

Così se la Lombardia si conferma la regione con il maggior numero di casi - il 21% sul totale delle diagnosi- oltre 300 segnalati nei primi 9 mesi del 2026, 477 casi nel 2025 e 451 nel 2024 - a Milano se ne registrano 168, con un vertiginoso aumento del 143% dei casi di malattie sessualmente trasmessi negli ultimi 5 anni. Le più diffuse Clamidia, Gonorrea e Sifilide, colpiscono in particolare la popolazione maschile di età compresa tra i 25 e i 44 anni. In Italia in generale la situazione sta peggiorando: dopo un calo durante la pandemia, si registra un trend in aumento dal 2021: salgono del 9,68% le diagnosi tra il 2022 e il 2023, con una crescita vertiginosa (+47%) tra gli eterosessuali, a dimostrazione del fatto che gli italiani non ci pensano o non sono sufficientemente informati. I casi infatti sono passati dai 2.164 del 2022 al 2.379 del 2024. I più colpiti sono i cittadini tra i 30 e i 39 anni seguiti dai 40enni e dai 50enni. L’incidenza, ovvero il numero dei casi ogni 100mila abitanti, è molto più alta tra gli uomini in particolare etereosessuali.

Il virus dell’Hiv si trasmette con rapporti sessuali non protetti o con sangue infetto, ma se l’infezione non viene curata, indebolisce il sistema immunitario degenerando in Aids. Proprio per questo è fondamentale scoprire l’infezione in tempo: per avere un’aspettativa di vita simile a chi non ha contratto il virus e una qualità di vita quasi normale. In Italia da qualche anno è disponibile la Prep una profilassi per chi ha comportamenti a rischio che permette di proteggersi dall’eventuale contagio. Non solo, entro le 72 ore da un rapporto a rischio, è possibile prevenire l’Hiv con una terapia dedicata.

Per parlare di Aids, prevenzione e cure, ma anche per finanziare la ricerca l’appuntamento è alla Fabbrica del Vapore (dalle 10 alle 22 da oggi a domenica) con la 17ª edizione di Convivio, la storica mostra-mercato benefica nata nel 1992 da un’idea di Gianni Versace per sostenere le attività di ricerca, prevenzione e supporto di Anlaids Lombardia. Quest’anno Convivio presenta un’edizione dedicata al mondo della casa e del design con 143 brand, 80 opere d’arte e prodotti di arredamento, moda, beauty e lifestyle acquistabili a prezzi scontati. In programma anche una Charity Lottery (estrazione domenica alle 15) con premi firmati da grandi nomi del design, oltre a incontri con esperti, workshop creativi e un’area dedicata alla prevenzione.