Solo una settimana fa, Giovanna Mezzatesta, preside del liceo Bottoni aveva dispensato «consigli non richiesti» (sue parole testuali) alla collega romana del liceo Mamiani che aveva scritto studenti e famiglie per sottolineare il disagio di 900 studenti dopo 10 giorni di occupazione: «Lascia che i ragazzi si sfoghino - aveva scritto sui suoi social - Proteggili da chi vorrebbe vederli schiacciati e tu per favore firma quei mandati di pagamento da casa». Smart working e «giù le mani dai ragazzi che stanno facendo i conti con la rabbia. Non possiamo trattarli come vandali da punire». Ieri, però quando hanno toccato alla sua scuola - uno degli otto istituti occupati ieri mattina con le due sedi dell’Agnesi, il Parini, Vittorio Veneto, Cremona Zappa, Volta e Molinari - ha scritto ai suoi occupanti che «come preside non posso e non voglio nascondermi ditro il formalismo burocratico. Il mio ruolo mi impone certamente di ricordarvi che l’occupazione sospende un servizio pubblico essenziale e comporta responsabilità precise sulla sicurezza e sulla tutela dell’edificio». Tanto è vero che ha chiesto alla polizia di effettuare qualche passaggio durante la notte, per verificare che non entrino persone estranee all’istituto. Ma loda «la forza e la maturità delle ragioni» dei ragazzi e propone che l’occupazione venga raccolta cone «un grido di allarme delle nuove generazioni», così da «costruire ponti e non muri per cambiare la scuola». Al liceo Parini, dove durante l’ultima occupazione il preside Massimo Nunzio Barrella si era barricato a scuola anche durante la notte, questa volta ha scelto un’altra linea. «Chi occupa deve al contempo caricarsi la responsabilità che gli spetta senza che ci sia il guardiano della notte che veglia». Il preside ritiene «più educativo lasciare liberi i ragazzi di decidere ma al contempo aiutarli ad assumersi l’intera responsabilità dell’iniziativa, con tutte le conseguenze del caso. Così si diventa grandi e maturi». Senza entrare nell’ambito dei contenuti diffusi nel comunicato dell’occupazione, il preside fa notare un «rischio, quello di seguire suggestioni, forze, ideologi, in modo acritico e dunque di ritrovarsi in balìa di poteri che hanno interesse a strumentalizzare le proteste e plagiare le menti. Proprio quello che il liceo Parini vuole evitare - dice - Io penso questo: l’atto più sovversivo in questo delicato frangente storico è entrare a scuola e fare lezione. Sembra nulla, ma questo è il vero inizio di una riscossa, che riguarda il futuro delle nuove generazioni. Esistono altre valide forme di riflessione critica come la cogestione o come le discussioni che già abbiamo tenuto nell’ultimo periodo, invitando giornalisti e politici di schieramenti opposti a confrontarsi sui temi del momento. In ogni caso, il mio parere non cade mai sui singoli studenti a cui sono affezionato, ma sulla necessità di conquistare una vera libertà di azione, lontana da ogni ideologia o interesse di qualsivoglia potere. Non a caso ho scelto il nuovo motto del Parini: ex radicibus, novitas».