Alessio Pennasilico: “Difficile tracciare la mail, molti Paesi ci vogliono nel caos”

Il metodo della mail di minaccia è quasi banale, ma proprio per questo sarà difficile risalire all’autore. Ce lo spiega Alessio Pennasilico, membro del Comitato tecnico scientifico di Clusit, associazione per la Sicurezza informatica.

Pennasilico, chi ci potrebbe essere dietro al falso allarme bomba alle scuole?

«Ora è impossibile dirlo. Non sappiamo nemmeno se c’è una sola regia dietro al blocco dei frigo e alle minacce ad aerei e scuole o se si tratta di tre autori diverse».

Gli account a Taiwan e nelle Filippine possono essere un indizio?

«No. Prendere possesso di un account di posta è una pratica che si fa dagli anni Novanta, potrebbe farlo anche un ragazzino. L’elenco delle mail compromesse circola su dark web. Anche il testo inviato è banale, sembra scritto con l’AI. Deve invece far riflettere la strategia su come sono stati recuperati gli indirizzi delle scuole. L’ipotesi è che siano state provate varie combinazioni di numeri, cioè i codici degli istituti. Altrimenti non si spiega perché la minaccia sia arrivata anche nella più piccola scuola pubblica della frazione dei paesini».

Chi può avere interesse a seminare il panico?

«Il problema è proprio questo. I Paesi che avrebbero interesse a destabilizzarci sono molti, ognuno per le sue ragioni: la Russia, la Cina, la Corea del Nord. E, perché no, Israele, dopo che i rapporti si sono congelati in modo forte, e gli Usa, ormai imprevedibili».

Quindi non diamo per scontato siano gli hacker filo russi?

«Io ho dubitato anche quando hanno rivendicato il blocco dei frigoriferi nei supermercati. Sono in grado di farlo, ma ci andrei cauto. Le tecniche sono quelle di uno Stato e ora ci sono mille paesi contro altrettanti mille».

Possiamo parlare di guerra ibrida?

«La strategia è tipica della guerra ibrida, ma per poterlo dire ci dovrebbe essere una dichiarazione di guerra ufficiale da parte di un Paese. Tuttavia, se ci fosse, dovrebbe intervenire la Nato. Sarebbe la terza guerra mondiale. C’è da sperare che nessuno rivendichi ufficialmente».

Per capire chi ci attacca dobbiamo seguire i proxy?

«Un hacker da Roma si puà collegare all’Ucraina, a Teheran, alla Colombia o a Taiwan e inviare la mail da lì. Il percorso non è tracciabile, soprattutto quando di mezzo ci sono Stati che non collaborano e non fornicono i dati sulla rete. Su tanti sabotaggi, la verità è arrivata 40 anni dopo: penso al gasdotto in Siberia esploso sotto il governo Regan. Però possiamo sperare che chi ci attacca commetta errori».

C’è chi sostiene che i blitz informatici siano solo prove generali.

«Non è da escludere. Lo capisco per le minacce degli aerei: si volevano testare i tempi di ingaggio dei caccia militari, quali aeroporti avrebbero chiuso e quali no. Ma per le scuole? In quel caso l’unico scopo è stato creare il panico».

Quali sono gli obbiettivi più a rischio?

«Ovviamente quelli di trasporti, energia, gas. E le strutture sanitarie. Il problema non è il blocco di una sola struttura, ma l’azione su larga scala».