Allarme bomba bis in altre 3.800 scuole ma solo 77 evacuate. “Non è finita qui”

L’allarme bomba (bis) nelle scuole arriva poche ore prima del nuovo protocollo di comportamento. E mentre a Palazzo Chigi si discute di come e quando gestire le evacuazioni, il fantomatico Mikhail Andropov colpisce ancora. Stavolta fa leva su account delle Filippine, non più di Taiwan. Stesse minacce, stessi messaggi di odio.

Da Torino a Vicenza, da Campobasso a Roma: sono 3.778 le scuole prese di mira. Il piano di fuga scatta solo in 77. I presidi valutano, chiamano le forze dell’ordine e concordano: è la solita fake, la stessa che mercoledì è arrivata alle caselle di posta di 6mila istituti.

Fra le prime scuole di cui si ha notizia c’è il liceo classico Umberto di Palermo che, nel dubbio, viene evacuato. Ai genitori viene inviato un avviso: «Poiché stamattina è pervenuto alla posta elettronica della scuola un messaggio da indirizzo sconosciuto che preannunciava strage degli alunni e del personale alle ore 10,50 in punto, pur ritenendo che si tratti anche nel nostro caso di un falso allarme, riteniamo per prudenza di dover far uscire i ragazzi anticipatamente e rimandarli a casa. Pertanto vi comunichiamo che tutte le classi vengono licenziate in data odierna».

Che non ci siano bombe nelle scuole lo sappiamo. Ma leggere che «l’ordigno è nascosto in sacchetti sottovuoto a prova di cani e contiene chiodi che mutileranno i sopravvissuti» qualche misura la impone. Vera o non vera la mail provoca comunque il caos: in alcuni casi gli istituti fanno uscire tutti i ragazzi e i genitori degli alunni ricevono una comunicazione per andare a prendere i figli, mentre in altri vengono solo disposti degli accertamenti. Alla scuola media Virgilio di Paternò, nel Catanese, una studentessa accusa un malore, probabilmente un attacco di panico. Sul posto interviene il personale del 118. Dopo la mattinata di mercoledì, il tam tam, i video sui telefoni e i telegiornali, è comprendibile che gli studenti siano tesi: in classe ne parlano ma si trovano bersaglio di allarmi infinitamente più grandi di loro che però piombano con violenza nella loro quotidianità. Qualche ragazzino delle medie chiede alla prof: «Ma è questa la terza guerra mondiale?». Non sappiamo cosa abbia risposto l’insegnante. Da gestire, nei prossimi giorni, ci saranno anche il rischio di emulazione e l’ipotesi che aumentino atti di violenza a scuola, un po’ per la tensione e un po’ per quel processo di normalizzazione della violenza a cui da mesi assistiamo. Ci rendiamo tutti conto che ci saranno altri allarmi, firmati da Andropov o da chissà chi.

«L’obiettivo è quello di creare panico, caos. Di suscitare un diffuso sentimento di paura. Non è la prima volta e non sarà l’ultima. Il compito dello Stato è di neutralizzare questo devastante obiettivo, identificare gli autori e rassicurare il mondo della scuola» commenta il ministro per la Protezione civile Nello Musumeci. «Non ci faremo intimidire» rilanciano i presidi, che non vogliono trovarsi ostaggio di minacce né fare il gioco di chi ci vuole marionette. Ma il dibattito sul tema è acceso: un preside ha comunque su di sé la responsabilità di decide di minorenni. Al di là delle posizioni sull’«evacuare sì o evacuare no», tutti i dirigenti soclastici sono d’accordo su un punto: le scuole hanno bisogno di più protezione informatica, filtri per le mail e sicurezza.