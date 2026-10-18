Ancora tensioni a Milano, migliaia di giovani in piazza: petardi contro la polizia, vetrine sfondate e negozi saccheggiati. Agenti schierati in Duomo - DIRETTA

Ancora tensione a Milano dopo la guerriglia di ieri e la devastazione del centro. Secondo round a Milano dove centinaia di giovanissimi si sono dati prima appuntamento in piazza Duomo e orainvadono via Torino. A farne le spese qualche vetrina, i cestini della spazzatura e i tavoli dei bar all’aperto. I negozi hanno iniziato adabbassare le saracinesche.

I manifestanti hanno sfondato le vetrine di un Carrefour e sono entrati per saccheggiarlo. Sono usciti con bottiglie di alcolici, lanciando cibo in strada. Continuano a percorrere via Torino continuando a buttare cestini, monopattini, motorini e biciclette per terra. Non risparmiano i dehor dei locali, trascinando tavolini e distruggendo ombrelloni. Stanno sfondando anche i finestrini di un furgone.

Piccoli gruppi e velocissimi. Arrivano,rompono, portano via e scappano. Una modalità con cui hanno messo a ferro e fuoco Milano ieri e che oggi i giovani scesi in piazza provano a replicare. Da San Babila hanno iniziato a tirar su cappucci e felpe, poi il lancio di oggetti (a vuoto) contro le forze dell’ordine, quindi la corsa lungo via Torino.

All’indomani degli scontri e delle violenze ieri a Milano nella zona di piazza del Duomo, a margine della manifestazione contro il caro vita, oggi decine di agenti in tenuta antisommossa stanno presidiando l’area. Sono stati controllati diversi ragazzi che gravitano nella zona, a cui sono stati chiesti i documenti.

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha convocato per domani una riunione dedicata ai temi dell’ordine pubblico, alla luce degli scontri di questi giorni.