Andrea Pasini: “L’Europa istituisca subito un Centro unico di difesa cyber. L’Italia deve essere capofila di una nuova strategia per la sicurezza nazionale”

La prossima grande crisi internazionale potrebbe non cominciare con un bombardamento, con l’invasione di un territorio o con un attacco militare convenzionale. Potrebbe iniziare con un computer, un codice malevolo, un sistema informatico compromesso o un attacco coordinato capace di paralizzare ospedali, aeroporti, ministeri, reti energetiche e servizi pubblici essenziali. È questo il nuovo scenario della sicurezza internazionale, nel quale la criminalità informatica, lo spionaggio digitale e le operazioni ibride costituiscono minacce sempre più concrete per la stabilità degli Stati democratici.

Ne parliamo con Andrea Pasini che è stato nella segreteria particolare del ministro dell’Interno, nella segreteria del Presidente del Copasir (Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica) con un master in criminologia e vari corsi sulla sicurezza che propone una svolta politica e strategica: la creazione di un grande Centro europeo di difesa e prevenzione cyber, accompagnato da investimenti senza precedenti nella protezione delle infrastrutture critiche.

Andrea Pasini, perché ritiene così urgente istituire un Centro europeo per la cybersicurezza?

“Perché dobbiamo comprendere una volta per tutte che le guerre del presente e del futuro non si combattono soltanto con carri armati, missili e aerei militari. Esiste un altro fronte, meno visibile ma potenzialmente devastante: quello degli attacchi informatici. Oggi un’organizzazione criminale o un gruppo ostile sostenuto da uno Stato può colpire le infrastrutture digitali di un Paese, sottrarre milioni di dati personali, compromettere sistemi sanitari, bloccare attività produttive e mettere in difficoltà intere amministrazioni pubbliche. La mia proposta è chiara: l’Unione europea deve convocare immediatamente un tavolo straordinario sulla cybersicurezza, con l’obiettivo di istituire una struttura operativa comune per la prevenzione, l’individuazione e il contrasto delle minacce informatiche. Non possiamo continuare a pensare che ogni Stato possa difendersi da solo. Gli attacchi non conoscono confini geografici e la risposta deve necessariamente essere europea”.

Quale ruolo dovrebbe avere l’Italia in questo progetto?

“L’Italia dovrebbe essere il Paese capofila. Il nostro Governo dovrebbe portare immediatamente questa proposta sul tavolo della Commissione europea e del Consiglio dell’Unione europea. Non basta parlare di difesa comune soltanto in termini militari. Dobbiamo costruire anche una vera difesa digitale europea. L’Italia dispone di competenze importanti, di istituzioni specializzate e di professionalità di alto livello. Penso all’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, alla Polizia Postale, ai servizi di intelligence e alle eccellenze tecnologiche del nostro Paese. Occorre però fare un salto di qualità, sia negli investimenti sia nel coordinamento internazionale. La sicurezza dei dati dei cittadini, delle imprese e delle istituzioni deve diventare una priorità assoluta del bilancio pubblico. Investire nella cybersicurezza significa investire nella sicurezza nazionale, nella continuità dei servizi e nella stabilità economica del Paese.»

Ci sono esempi concreti che dimostrano quanto possano essere gravi le conseguenze di questi attacchi?

“Certamente. E purtroppo non parliamo di scenari fantascientifici. Nel 2021 la Regione Lazio subì un gravissimo attacco ransomware che compromise il funzionamento di importanti servizi informatici regionali e provocò difficoltà anche nei sistemi collegati alla gestione delle prenotazioni vaccinali. Nel 2017 il ransomware WannaCry colpì organizzazioni in numerosi Paesi, causando pesanti disservizi anche nel sistema sanitario britannico. Ospedali e strutture sanitarie furono costretti a cancellare appuntamenti e interrompere temporaneamente alcune attività. Nel 2024 un attacco contro Change Healthcare, negli Stati Uniti, provocò enormi problemi nella gestione di pagamenti, prescrizioni e procedure amministrative sanitarie. Sono episodi che dimostrano una cosa molto semplice: quando viene colpita l’infrastruttura digitale, non si blocca soltanto un computer. Si rischia di compromettere un servizio fondamentale per la vita delle persone. Immaginiamo cosa potrebbe accadere se più ospedali, sistemi di emergenza e reti di comunicazione venissero colpiti contemporaneamente. È uno scenario che nessun Governo responsabile può permettersi di sottovalutare. Il furto di dati sensibili può diventare uno strumento di ricatto e destabilizzazione».

Un altro grande problema riguarda la sottrazione dei dati personali e riservati. Quali rischi corrono cittadini, imprese e istituzioni?

“Il furto di dati è una delle minacce più pericolose, perché le sue conseguenze possono durare anni. Pensiamo alla sottrazione di cartelle cliniche, documenti di identità, informazioni bancarie, credenziali di accesso, progetti industriali riservati o comunicazioni istituzionali. Nel 2017 la violazione dei sistemi di Equifax negli Stati Uniti espose informazioni personali di circa 147 milioni di persone. Nel 2023 l’attacco ai sistemi di trasferimento file MOVEit provocò una vasta catena di compromissioni che coinvolse numerose organizzazioni nel mondo. Un dato rubato non rappresenta soltanto una violazione della privacy. Può essere utilizzato per frodi, estorsioni, furti d’identità, spionaggio industriale e campagne di ricatto. Se vengono sottratti documenti riservati appartenenti a un ministero, a un’impresa strategica o a un organismo pubblico, il problema può diventare una questione di sicurezza nazionale. Per questo ritengo indispensabile costruire un sistema europeo capace di proteggere i dati più sensibili, individuare tempestivamente le intrusioni e coordinare le risposte quando si verifica una violazione».

Negli ultimi anni hanno destato particolare preoccupazione anche gli episodi informatici che hanno coinvolto il trasporto aereo. Dobbiamo avere paura?

“Dobbiamo avere consapevolezza, non alimentare il panico. Il settore dell’aviazione civile è particolarmente delicato perché dipende da una complessa rete di sistemi digitali: prenotazioni, check-in, gestione dei bagagli, comunicazioni, navigazione e servizi aeroportuali. Nel luglio 2024 il grave incidente informatico legato a un aggiornamento difettoso del software CrowdStrike provocò disservizi globali, con migliaia di voli cancellati o ritardati. Non si trattò di un cyberattacco, ma quell’episodio dimostrò quanto un malfunzionamento digitale possa incidere sui trasporti. Inoltre, negli ultimi anni sono stati segnalati episodi di interferenza e falsificazione dei segnali satellitari GPS, fenomeni conosciuti come jamming e spoofing, che hanno interessato anche l’aviazione civile in diverse aree geopoliticamente sensibili. È importante distinguere questi episodi da un’eventuale compromissione dei sistemi di controllo di un aereo in volo: non sono la stessa cosa. Tuttavia, sono segnali che richiedono la massima attenzione. La sicurezza informatica del trasporto aereo deve essere considerata parte integrante della sicurezza dei passeggeri e della protezione delle infrastrutture strategiche europee. Non possiamo aspettare che si verifichi un evento gravissimo prima di rafforzare la prevenzione. Le guerre ibride puntano a destabilizzare gli Stati senza dichiarare una guerra tradizionale».

Lei parla anche di attacchi ibridi. Che cosa significa esattamente?

“Una minaccia ibrida combina strumenti differenti: attacchi informatici, disinformazione, spionaggio, sabotaggio, pressioni economiche e operazioni di influenza. L’obiettivo può essere quello di indebolire uno Stato, generare sfiducia nelle istituzioni, creare confusione tra i cittadini e compromettere servizi essenziali. Pensiamo a un attacco informatico contro una rete elettrica accompagnato da una campagna di disinformazione sui social network. Oppure a un tentativo di sottrarre documenti istituzionali per diffonderli in maniera manipolata, alimentando tensioni politiche e sociali. Nel 2015 e nel 2016 l’Ucraina subì attacchi informatici che provocarono interruzioni della distribuzione elettrica in alcune aree. Nel 2017 il malware NotPetya, inizialmente diffusosi attraverso sistemi utilizzati in Ucraina, causò danni enormi anche a imprese internazionali. Questi casi dimostrano che un’operazione cyber può avere conseguenze materiali, economiche e geopolitiche. Per questo serve una visione strategica: non basta difendere i server, bisogna difendere la capacità di uno Stato di continuare a funzionare anche durante una crisi».

L’Europa dispone già di organismi dedicati alla cybersicurezza. Perché crearne uno nuovo?

“È vero. Esistono già organismi e strumenti importanti, come ENISA, l’Agenzia dell’Unione europea per la cybersicurezza, il Centro europeo di competenza per la cybersicurezza con sede a Bucarest, la rete dei CSIRT e le iniziative europee per rafforzare la risposta agli incidenti. Ma il punto è proprio questo: dobbiamo valorizzare quanto già esiste e compiere un ulteriore salto di qualità. La mia proposta non è creare l’ennesima struttura burocratica. È costruire un Centro europeo operativo di coordinamento e difesa cyber, capace di collegare in modo permanente le autorità nazionali competenti, condividere tempestivamente le informazioni sulle minacce e sostenere interventi coordinati in caso di attacchi di particolare gravità. Immagino una struttura attiva ventiquattr’ore su ventiquattro, con competenze altamente specializzate, capacità di analisi delle minacce, esercitazioni comuni e protocolli rapidi di assistenza tra Stati membri. Naturalmente, tutto questo deve avvenire nel rispetto delle competenze nazionali, delle norme europee e della tutela dei diritti fondamentali. Il nostro obiettivo non deve essere promettere l’impossibile, cioè eliminare ogni crimine online. Deve essere ridurre drasticamente i rischi, prevenire gli attacchi quando possibile e limitare i danni.

Quali investimenti considera prioritari?

“Servono risorse economiche importanti, stabili e programmate nel tempo. Non interventi occasionali dopo ogni emergenza. Dobbiamo investire nella protezione delle reti pubbliche, nella sicurezza degli ospedali, dei ministeri, degli enti locali, dei sistemi energetici, dei trasporti e delle aziende strategiche. Ma dobbiamo anche formare migliaia di professionisti, sostenere la ricerca, rafforzare le università e aiutare le piccole e medie imprese che spesso non dispongono delle risorse necessarie per proteggersi. Un altro aspetto fondamentale riguarda la protezione dei dati sensibili: sistemi di cifratura, controllo degli accessi, autenticazione forte, backup protetti, monitoraggio continuo e piani di continuità operativa. L’intelligenza artificiale può offrire strumenti utili per individuare anomalie e accelerare l’analisi delle minacce, purché venga utilizzata con controlli adeguati. L’Italia dovrebbe proporre un programma pluriennale di investimenti europei, con obiettivi misurabili e finanziamenti proporzionati ai rischi. La cybersicurezza non deve essere considerata una spesa da tagliare, ma un investimento strategico per proteggere l’economia e la democrazia.»

Qual è, concretamente, il suo appello al Governo italiano e ai vertici dell’Unione europea?

“Chiedo che l’Italia si faccia promotrice, in tempi rapidissimi, di un tavolo europeo straordinario sulla sicurezza informatica e sulle minacce ibride. A quel tavolo dovrebbero partecipare i rappresentanti dei Governi, delle autorità nazionali di cybersicurezza, delle istituzioni europee e dei soggetti responsabili della protezione delle infrastrutture critiche. Dovrebbero essere definiti obiettivi precisi: rafforzare il coordinamento operativo europeo, incrementare gli investimenti, migliorare la condivisione delle informazioni, proteggere i dati sensibili e predisporre procedure comuni per affrontare gli attacchi più gravi. Dobbiamo anche costruire una cultura della sicurezza digitale, perché la protezione di un Paese dipende tanto dalla tecnologia quanto dalla preparazione delle persone. La politica europea deve comprendere che questa è una priorità non rinviabile. Abbiamo investito per decenni nella difesa dei confini fisici. Oggi dobbiamo investire con altrettanta determinazione nella difesa dei nostri confini digitali. L’Italia ha tutte le ragioni per assumere un ruolo guida in questa battaglia».

Qual è il messaggio finale che vuole lanciare ai cittadini e alla politica?

“Il mio messaggio è semplice: non dobbiamo aspettare una catastrofe informatica per decidere di agire. Un Paese moderno può essere messo in seria difficoltà anche senza che venga sparato un solo colpo. Basta compromettere servizi essenziali, interrompere comunicazioni strategiche o sottrarre informazioni fondamentali. La sicurezza digitale riguarda tutti: cittadini, famiglie, lavoratori, imprese, amministrazioni pubbliche e istituzioni democratiche. Per questo chiedo una mobilitazione politica europea, con l’Italia protagonista. Dobbiamo costruire una difesa informatica comune, investire risorse straordinarie e garantire alle prossime generazioni un’Europa tecnologicamente avanzata, ma soprattutto sicura. Perché oggi difendere i dati, le reti e le infrastrutture digitali significa difendere la libertà, la sicurezza e la sovranità dei nostri Paesi. E sulla sicurezza nazionale non possiamo permetterci di arrivare in ritardo».