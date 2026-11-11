Arriva il medico sospeso per le famiglie in difficoltà

Tredicimila visite donate nel 2025 a famiglie in condizioni di fragilità, più di 70mila dall’avvio dell’iniziativa. Sono i numeri di Visita Sospesa, l’iniziativa promossa da Welcomed, impresa sociale in ambito sanitario, per garantire l’accesso alle cure anche a chi versa in difficoltà economica. A confermare l’importanza dell’iniziativa è lo studio di valutazione d’impatto del Centro Tiresia del Politecnico: il 12% degli utenti del poliambulatorio ha dichiarato che, senza Visita Sospesa, non avrebbe avuto accesso ad alcun altro servizio sanitario; il 68% avrebbe dovuto rivolgersi al servizio pubblico, con tempi di attesa medi di 362 giorni, mentre il 20% avrebbe dovuto affrontare i costi delle strutture private. È anche per sostenere e ampliare queste attività che torna in città «Milove», il charity shop solidale, giunto alla quattordicesima edizione dal titolo «Fatevi belli, fatevi buoni». La precedente edizione ha visto la partecipazione di 10mila persone.

Da domani a domenica, in Piazza Alvar Aalto 3, nel cuore di Porta Nuova, sarà possibile acquistare capi di abbigliamento e accessori donati da prestigiosi marchi di moda, lusso e design, a prezzi vantaggiosi. Un’occasione per contribuire al progetto Visita Sospesa, al quale sarà devoluto il 100% dei ricavi. «Milove rappresenta un’occasione importante per coinvolgere la città in un progetto che produce risultati concreti - spiega Giulia Di Donato, amministratore delegato di Welcomed -. Ogni acquisto contribuisce a rendere accessibili prestazioni sanitarie che per molte famiglie rappresentano una difficoltà economica significativa». Come funziona? Milove reinveste gli utili delle prestazioni sanitarie a pagamento, insieme alle donazioni dei sostenitori e ai proventi delle iniziative solidali, in attività rivolte alle persone che non possono permettersi le cure. E i risultati si vedono: dall’indagine del Centro Teresia emerge come il 64% degli utenti abbia dichiarato un miglioramento della propria serenità grazie al supporto ricevuto. Tra coloro che hanno usufruito di interventi psicologici, il 50% ha segnalato una riduzione di ansia e depressione. Non solo adulti, però: Visita Sospesa, grazie alla collaborazione con le scuole, realizza interventi di prevenzione che coinvolgono anche genitori e insegnanti. La valutazione evidenzia miglioramenti percepiti nel benessere psicofisico dei minori, nella frequenza scolastica e nelle relazioni con i coetanei, sottolineando il legame tra salute, apprendimento e inclusione sociale. Ai tre poliambulatori presenti a Milano si aggiungerà una nuova struttura a Cinisello, oltre a Mama Mind, clinica online dedicata alla salute mentale femminile e genitoriale.