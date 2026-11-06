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Attualità

Assegnati al gala annuale “Be the Hope” i premi dell’associazione Kennedy Human Rights Italia

Una serata dedicata ai diritti umani con istituzioni, imprese e Terzo Settore. Riconoscimenti a tre realtà impegnate nel sociale e nella solidarietà

Luca Romano
GALA ANNUALE “BE THE HOPE”
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Una serata dedicata ai diritti umani a cui hanno partecipato autorevoli rappresentanti del mondo delle Istituzioni, dell’economia e del Terzo Settore. È il ritratto del gala annuale “Be the Hope” della Kennedy Human Rights Italia. Premiati Fondazione Riccardo Catella, Fondazione Città della Speranza Ente Filantropico e Associazione Civile Giorgio ambrosoli. Consegnato il Ripple of Hope Award a Stefano Lucchini per il suo costante impegno nella promozione dei valori e della visione di Robert F. Kennedy

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