Attaccata la tv veneta

«Non c’è altro dio al di fuori di Allah». Questa scritta, accompagnata da insulti e imprecazioni, è apparsa su un’immagine pubblicata sui profili social di Telecittà, una delle principali emittenti televisive locali venete, che negli ultimi giorni è stata vittima di un grave attacco informatico. Tutto è accaduto tra giovedì 5 e venerdì 6 novembre, quando gli hacker hanno preso possesso dei canali della tv, disseminando insulti razzisti, messaggi in arabo, inni religiosi e foto di terroristi armati. Hanno addirittura avviato una diretta sulla pagina Facebook della televisione, di solito riservata a telegiornali, programmi di intrattenimento e, in generale, al palinsesto dell’emittente. Il personale tecnico è intervenuto in pochi minuti, interrompendo la trasmissione fraudolenta.

Un attacco cibernetico che porta sulle pagine di una televisione locale slogan islamisti e messaggi di odio non è un episodio isolato da archiviare tra le normali violazioni informatiche. È qualcosa di più grave di una semplice intromissione. È un segnale d’allarme che vuole generare paura e senso di insicurezza perché ora, agli attentati fisici nelle strade che tanto sangue hanno seminato in Europa, si affianca quest’altra metodologia psicologicamente distruttiva. Le nostre infrastrutture mediatiche sono diventate terreno di conquista per chi vuole intimidire, fare propaganda e colpire i simboli della nostra libertà di informazione, che rappresentano da sempre la base della democrazia.

A Telecittà l’allarme è scattato grazie alle notifiche di sicurezza di Meta, che hanno segnalato la rimozione di contenuti in violazione delle regole della community. L’editore Andrea Zanella ha spiegato che proprio quelle due segnalazioni hanno permesso di capire rapidamente che qualcosa non andava e di individuare il primo post. I tecnici sono intervenuti nell’immediato, individuando anche l’origine dell’intrusione, che sarebbe avvenuta attraverso un account di servizio. Ovviamente il canale è stato ripristinato ma quanto accaduto fa male perché, come ha sottolineato lo stesso Zanella, «spiace perché hanno toccato il nostro punto più debole: da sempre siamo molto attenti al Sociale e abbiamo fatto molto in questa direzione: vedere simili parole e immagini sui nostri social è un brutto colpo». Ovviamente, il materiale a disposizione di Telecittà è stato consegnato alla Polizia Postale a fronte di una regolare denuncia e ora gli investigatori cercheranno di risalire agli autori dell’intimidazione.

«Quanto accaduto è un episodio inquietante che merita la massima attenzione. Colpire un’emittente televisiva, violarne i canali di comunicazione e utilizzare i suoi spazi per diffondere odio e minacce significa attaccare non soltanto un’azienda e i suoi professionisti, ma anche la libertà di informazione e il diritto dei cittadini a essere informati», ha dichiarato Alberto Stefani, presidente della Regione Veneto. «Conosco il valore di questa emittente e il lavoro che da anni porta avanti per raccontare il Veneto, dando spazio alle nostre comunità, alle persone e alle realtà del territorio», ha aggiunto Luca Zaia, presidente del Consiglio regionale, sottolineando che «bene fanno il governo e il sottosegretario allapresidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, che ha la delega alla sicurezza della Repubblica e alla cybersicurezza, a tenere non alta, ma altissima l’attenzione sugli attacchi hacker».