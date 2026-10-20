Autovelox, cambia il cartello con l’indicatore di velocità: annullate 400 multe

Si è trattato di uno “scherzo” davvero poco intelligente che ha scontentato tanto gli automobilisti quanto l’amministrazione comunale che ha dovuto cancellare 400 sanzioni per superati limiti di velocità come segnalato da un autovelox. Qualcuno, infatti, ha installato un cartello fasullo senza alcun valore legale ma con il solo intento di ingannare la popolazione.

Cosa è successo

La notizia è arrivata dalla cittadina di Haldensleben, in Sassonia-Anhalt (siamo in Germania), dove qualcuno ha pensato di installare un segnale stradale contraffatto con il limite di 70 km/h in un tratto stradale dove non si potevano superare i 50 km/h. Molti automobilisti hanno pensato di schiacciare un po’ di più il piede sull’acceleratore e in pochissimi giorni sono piovute ben 400 multe per eccesso di velocità.

L’annullamento delle sanzioni

Il falso segnale stradale, tra l’altro messo in piedi in modo molto rudimentale con tubo, supporto e disco, è stato posizionato in un’area con numerosi negozi e distributori di carburante. Inizialmente, quel segnale non ha destato grossi sospetti ma poi qualcuno ha capito che quel cartello, lì, non doveva esserci: è stato il Comune a rimuoverlo riuscendo a risalire al bandolo della matassa quando ormai era tardi per le multe comminate a 400 automobilisti.

Non riuscendo a stabilire con esattezza il giorno esatto in cui è stato piazzato, l’unica scelta logica e di buon senso è stata quella di annullare le sanzioni comprese tra il 4 e il 6 settembre scorso. Oltre a chi ha superato i 50 km/h ma mantenendosi al di sotto dei 70 km/h, le multe sono state annullate anche agli automobilisti che hanno oltrepassato tale soglia.

L’apertura di un’indagine

Subito dopo aver scoperto l’inganno, la polizia tedesca ha aperto le indagini con l’accusa di usurpazione di funzioni pubbliche ma anche per potenziali interventi pericolosi sulla circolazione stradale visto che era stato “aumentata”, senza autorizzazione, la velocità su quel tratto di strada. Mentre l’autore del gesto non è ancora stato identificato, gli investigatori hanno chiesto aiuto ai cittadini qualora qualcuno avesse visto l’autore del gesto. Non sono buone neanche le notizie per il Comune di Haldensleben per un danno economico legato a multe che non potranno essere incassate.