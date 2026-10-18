Bimbi del bosco dai genitori. Tornati a casa per il weekend

Trentasei ore con mamma e papà e il ritorno dai loro adorati animali, che non vedevano da 11 mesi, da quando il Tribunale dei minorenni dell’Aquila li ha allontanati dai genitori e dalla loro casa nel bosco affidandoli a una struttura protetta. È lì, nella casa famiglia di Vasto, che ieri mattina mamma e papà hanno prelevato i tre fratellini per trascorre il primo weekend insieme da quando i giudici hanno diviso la famiglia. «Qualche minuto prima delle 10 - racconta l’avvocato della coppia, Simone Pillon - Nathan e Catherine si sono presentati alla casa famiglia. I bambini sono letteralmente volati in braccio a mamma e papà pieni di gioia, poi sono saliti in macchina con loro portando i loro piccoli trolley, e tutta la famiglia è ripartita alla volta di Palmoli». E sì, perché vista la bella giornata, i bambini sono stati portati

nel casolare dove un tempo vivevano, e che fino ad un anno fa era senza acqua e senza luce, per trascorrere qualche ora a giocare con il cavallo, l’asino, le galline, i cani e i gatti con i quali un tempo passavano le giornate. Poi tutti insieme sono andati nella casa concessa dal Comune di Palmoli, con tutti i comfort, dove hanno cenato e trascorso la notte. Un fine settimana insieme, dopo tanto tempo, senza assistenti sociali o estranei, lontani anche dai giornalisti. Una decisione, quella dei giudici, che i coniugi Trevallion hanno accolto come un segnale concreto di un percorso che si sta avviando alla conclusione. Le prossime scadenze giudiziarie sono il 30 ottobre al Tribunale per i Minorenni e il 3 di novembre in Corte di Appello.

Alle 18 di ieri il ritorno nella struttura di Palmoli che ospita i tre bambini dallo scorso novembre, in attesa del pronunciamento dei giudici. Soddisfatto l’avvocato Pillon: «È stato bellissimo vedere la felicità negli occhi dei bambini e sentire Nathan e Catherine finalmente sereni e contenti. Si tratta di un ulteriore passo importante nella direzione del rientro definitivo che auspichiamo possa essere ordinato al più presto. Ringraziamo il sindaco che ha garantito le consuete misure e i giornalisti che hanno saputo rispettare la privacy della famiglia, come da noi richiesto». Dal momento che i cronisti sono stati tenuti alla larga, è il legale a riferire le prime parole di papà Nathan: «È il giorno piú bello da un anno a questa parte».