Carabinieri, il Calendario Storico 2027: “Gli sguardi che proteggono”

Il volto umano dell’Arma, raccontato attraverso gli occhi dei suoi militari e il loro impegno quotidiano al servizio della collettività. È questo il filo conduttore del Calendario Storico dei Carabinieri 2027, che sarà presentato domani, 6 novembre, a Roma, all’Auditorium Parco della Musica. Giunto alla sua 94ª edizione, il volume supera il milione di copie e viene tradotto in otto lingue straniere, oltre che in sardo e friulano. La cerimonia, condotta dalla giornalista Francesca Fagnani, vedrà la partecipazione del Comandante Generale dell’Arma, il generale di Corpo d’Armata Salvatore Luongo, insieme a rappresentanti delle istituzioni, della magistratura e del mondo civile, militare e dell’informazione.

“Gli sguardi che proteggono”: il tema del Calendario 2027

Il progetto di quest’anno racconta i Carabinieri attraverso la forza espressiva degli sguardi. Il titolo, “Gli sguardi che proteggono”, richiama una presenza discreta ma costante, fatta di attenzione, vicinanza alle persone e dedizione quotidiana, più che di dimostrazioni di forza. Le fotografie di Franco Cappellari daranno forma a questo racconto, immortalando i volti dei militari impegnati in dodici reparti e comparti di specialità dell’Arma. Le immagini offriranno uno spaccato delle diverse attività dei Carabinieri e delle professionalità che contribuiscono alla tutela della sicurezza e della collettività.

I testi firmati da Cazzullo, De Bortoli e Vespa

Ad accompagnare le immagini saranno i contributi di tre importanti firme del giornalismo italiano. La prefazione è affidata ad Aldo Cazzullo, che ripercorre l’ultimo mezzo secolo di storia repubblicana attraverso alcune delle pagine più significative dell’impegno dell’Arma: dalla lotta al terrorismo al contrasto della criminalità organizzata, fino al sacrificio dei militari a Nassiriya. I testi dedicati ai singoli mesi sono invece firmati da Ferruccio De Bortoli e Bruno Vespa e racconteranno le diverse articolazioni operative. Tra i reparti e i settori rappresentati figurano il Servizio Radiomobile, le unità cinofile, i reparti a cavallo, i Carabinieri Forestali, il GIS e il RIS, oltre alle attività di tutela del patrimonio artistico e del lavoro.

Le iniziative di solidarietà

La presentazione sarà anche l’occasione per illustrare le altre pubblicazioni dell’Arma per il 2027, legate a progetti benefici. L’Agenda, realizzata in collaborazione con la trasmissione televisiva “Belve” e con Francesca Fagnani, destinerà parte del ricavato all’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma. I fondi contribuiranno a sostenere la ricerca sulle terapie con cellule CAR-T per i bambini affetti da leucemia mieloide acuta. Il Calendario da tavolo, dedicato al Servizio Radiomobile, sosterrà invece l’Opera Nazionale di Assistenza per gli Orfani dei Militari dell’Arma (ONAOMAC). Una parte dei proventi del Planner da tavolo sarà destinata all’Ospedale Pediatrico Santobono Pausilipon di Napoli. Nel corso della cerimonia sarà inoltre presentato il cortometraggio “È più difficile”, dedicato al contrasto del cyberbullismo e alla tutela dei giovani più vulnerabili. L’evento potrà essere seguito in diretta streaming sul canale YoyTube ufficiale dell’Arma dei Carabinieri.