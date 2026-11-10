Caso KFC a Cortina d’Ampezzo: dal progetto sulle piste al chiarimento sul rifugio Faloria

Nessun ristorante monomarca della catena statunitense KFC aprirà sul Monte Faloria, a Cortina d’Ampezzo. Dopo giorni di accese proteste da parte delle istituzioni locali, del mondo dello sport e degli stessi azionisti della società degli impianti, il consiglio di amministrazione di Faloria Spa e i gestori del format SuperG hanno ridimensionato l’iniziativa, limitandola all’inserimento di soli sei prodotti nel menù del bar esistente.

L’annuncio e l’esplosione della polemica

Tutto ha avuto inizio all’inizio di novembre, quando KFC Italia ha comunicato lo sbarco del proprio marchio sulle piste da sci in vista dell’avvio della stagione invernale previsto per il 5 dicembre 2026. In particolare, la società ha parlato di due nuovi ristoranti aperti a Madonna di Campiglio e a Cortina d’Ampezzo, due rinomate località delle Dolomiti. I rendering grafici diffusi insieme al comunicato stampa hanno sollevato un vero e proprio polverone.

Una delle voci che si è fatta maggiormente sentire è stata quella del Comune di Cortina d’Ampezzo. Il sindaco Gianluca Lorenzi e l’assessore Stefano Ghezze hanno bocciato l’operazione, definendo le Dolomiti come un museo a cielo aperto, meritevole di rispetto, e hanno chiesto un passo indietro.

A pronunciarsi è stato anche Oscar Farinetti, fondatore di Eataly. Intervistato da Radio Veneto 24, Farinetti ha dichiarato: “Non posso dire che non sono bravi, semplicemente ci offrono un prodotto che non c’entra un cavolo con la nostra storia e la nostra cultura”. Farinetti ha poi ricordato l’importanza di saper riconoscere e cercare i prodotti del proprio territorio. “Dalla parte del consumatore italiano c’è però la mancanza nello studiare le proprie radici, e mangiare pollo fritto anziché una bella fetta di salame e un po’ di vino fresco”, ha affermato. “Abbiamo bisogno di salvare le osterie italiane attraverso una legislazione che le tratti come patrimonio dell’umanità italiana”.

Fra gli scontenti anche Alberico Zardini, imprenditore locale e socio di maggioranza storica di Faloria Spa, rivelatosi una delle figure chiave nel bloccare il progetto iniziale del fast-food. Non sono inoltre mancate le levate di scudi dell’ex campione di sci ampezzano Kristian Ghedina e dello scrittore Mauro Corona.

Su Change.org è stata addirittura aperta una raccolta firme dal nome “Fermare l’apertura di KFC sulle nostre montagne”, che in due giorni ha superato le 1000 adesioni.

La posizione di Coldiretti

Durissima anche la reazione di Coldiretti Trentino Alto Adige. Commentando la possibile apertura di un punto vendita della catena internazionale KFC, l’associazione l’ha definita come un “affronto inaccettabile”.

“L’arrivo di questi colossi della ristorazione veloce”, ha dichiarato il presidente Gianluca Barbacovi, “rappresenta una minaccia diretta alla dignità del lavoro agricolo e all’economia delle nostre comunità montane”. E, ancora: “Invito le istituzioni e tutti gli operatori turistici a compiere una scelta di consapevolezza: il futuro del nostro turismo non si costruisce rincorrendo i fast food, ma tutelando l’unicità della nostra agricoltura e dei nostri allevamenti”.

L’intervento del ministro Lollobrigida

Il caso ha ovviamente ricevuto l’attenzione del ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, da sempre in prima linea quando si tratta di tutelare il made in Italy. Lollobrigida ha commentato duramente la vicenda, bollando l’apertura dei KFC come una decisione anti-italiana.

I chiarimenti della società

Dopo giornate di scontri e polemiche è infine arrivata la smentita. Nel corso della giornata di ieri è arrivata una nota di Faloria Spa in cui è stato chiarito che non vi è mai stata alcuna autorizzazione per trasformare il rifugio in un fast food. Il rendering sarebbe stato diffuso senza autorizzazione.

Nessuno stravolgimento, dunque. Il rifugio non subirà alcun cambiamento di sorta. Quanto ai prodotti KFC, si tratta di sei referenze che saranno inserite nel menù. Sei prodotti a base di pollo fritto che andranno ad aggiungersi alla già esistente ampia offerta del rifugio, che continuerà a servire prodotti locali e tradizionali. Questo quanto accadrà a Cortina d’Ampezzo, mentre si continua a discutere su ciò che accadrà a Madonna di Campiglio.