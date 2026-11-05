Chi ha spento i frigoriferi d’Europa? Il sottile confine tra sabotaggio digitale e propaganda

In questi giorni, una serie di anomalie improvvise e coordinate ha mandato in tilt i sistemi di refrigerazione della grande distribuzione in diversi Paesi europei. I termostati sono schizzati fuori scala, i cicli di raffreddamento si sono bloccati e tonnellate di generi alimentari hanno rischiato il deperimento. L’episodio, che ha ricalcato da vicino il blocco di circa settecento supermercati registrato in Francia a metà ottobre, segna un passaggio critico: il salto dal furto immateriale di dati al danno fisico tangibile.

A lanciare l’allarme è Gerardo Costabile, Presidente IISFA ed esperto di sicurezza informatica: «Non stiamo parlando semplicemente di un sito web oscurato o di file riservati sottratti. Un’azione partita da una tastiera ha prodotto conseguenze fisiche, economiche e potenzialmente sanitarie. È un campanello d’allarme serio, perché gran parte delle strutture su cui poggia la nostra quotidianità è ormai connessa alla rete e controllata a distanza».

L’illusione dell’attacco sofisticato

Contrariamente agli scenari da film di spionaggio, le verifiche tecniche non hanno evidenziato l’impiego di virus sconosciuti o armi cibernetiche segrete. Il punto debole era disarmante nella sua semplicità: centraline industriali collegate direttamente a Internet, protette da credenziali deboli o addirittura lasciate con le password impostate in fabbrica.

A quel punto, per manomettere gli impianti non è servito forzare codici complessi. «Una volta entrato con le credenziali di base, l’intruso non ha bisogno di installare programmi malevoli», spiega Costabile. «Gli basta usare le normali funzioni della macchina contro la macchina stessa: può alzare la temperatura, forzare sbrinamenti continui o spegnere gli allarmi prima che i tecnici si accorgano del guasto. Non serve un attacco sofisticato per produrre conseguenze sofisticate».

L’anello debole nella catena dei manutentori

La vulnerabilità non risiede necessariamente nei singoli punti vendita. La refrigerazione industriale moderna fa perno su un ecosistema esterno di tecnici, installatori e ditte specializzate che gestiscono gli impianti da remoto.

Se un malintenzionato intercetta le credenziali di un fornitore o viola una piattaforma di teleassistenza, si ritrova con le chiavi d’accesso per decine di punti vendita contemporaneamente. «È uno dei grandi cambiamenti della sicurezza moderna», avverte l’esperto. «Possiamo blindare la nostra sede, ma se un fornitore esterno ha un accesso diretto ai nostri sistemi, la sua vulnerabilità diventa inevitabilmente anche la nostra».

Il miraggio delle rivendicazioni social

In queste ore, i collettivi filorussi NoName057 e Z-Pentest hanno rivendicato l’operazione sui propri canali Telegram. Eppure, nell’analisi degli specialisti, il quadro resta opaco e impone cautela.

«Una rivendicazione non equivale a una certezza», puntualizza Costabile. Il proclama è comparso quando molti dettagli tecnici e i modelli delle centraline colpite erano già trapelati sui media, senza che gli autori esibissero alcuna prova esclusiva in grado di certificare l’intrusione prima delle notizie pubbliche. Inoltre, se gruppi come NoName057 sono noti soprattutto per azioni di disturbo elementari contro i portali istituzionali, il passaggio alla manomissione di macchinari industriali rappresenterebbe un salto di qualità operativo che richiede riscontri concreti, non semplici annunci via chat.

La battaglia per la percezione

Se la paternità tecnica resta dubbia, l’obiettivo comunicativo è stato centrato in pieno. Nelle strategie della guerra ibrida, colpire un elemento concreto e tangibile come il banco frigo trasforma l’infrastruttura in un palcoscenico per la propaganda.

«Il frigorifero diventa quasi un mezzo per recapitare un messaggio psicologico», osserva Costabile. «La conservazione del cibo è un concetto concreto che tocca chiunque. Se convinci l’opinione pubblica che puoi interferire con la spesa quotidiana, la minaccia smette di essere astratta e lontana. Il messaggio implicito è: “Possiamo toccare la vostra vita ordinaria quando vogliamo”».

Su questo terreno si consuma una pericolosa asimmetria temporale: mentre le indagini per individuare i veri responsabili richiedono settimane di verifiche meticolose sui registri informatici, la propaganda ottiene il suo risultato mediatico in pochi minuti.

Difendere le reti, proteggere il giudizio

La vicenda della catena del freddo traccia una duplice priorità per il futuro. Da una parte c’è l’igiene digitale di base: eliminare gli apparati industriali esposti sul web senza filtri, cancellare le password predefinite e blindare gli accessi concessi ai fornitori esterni con sistemi di autenticazione a doppio fattore.

Dall’altra c’è una sfida informativa e culturale che riguarda la lucidità collettiva. Come conclude Costabile, «oggi dobbiamo proteggere contemporaneamente l’infrastruttura materiale e quella informativa, cioè la nostra capacità di distinguere un fatto accertato da un proclama di propaganda. Perché un codice malevolo può guastare un macchinario, ma una narrazione costruita ad arte può compromettere il senso di sicurezza di un intero Paese».