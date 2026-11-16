“Ciclisti e pedoni a rischio. Servono più controlli”

Il 70 per cento degli incidenti stradali si verifica nelle aree urbane. A Milano nel 2026 - dati aggiornati al 9 novembre scorso - sono morti investiti otto pedoni (55 in Lombardia). In tutto il 2025 le vittime erano state dieci. Nello stesso periodo dell’anno in corso hanno perso la vita tre ciclisti (41 nella regione), mentre l’anno passato la vittima era stata una.

I numeri non parlano di un miglioramento della situazione per i cosiddetti «utenti deboli» della strada, cioè appunto in primo luogo pedoni e ciclisti. Tenendo conto però - d’altra parte - del maggior numero di persone che usa la bici sulle nuove ciclabili. «Il modello di mobilità leggera è positivo, però...»: Domenico Musicco, avvocato esperto di sinistri che assiste le vittime di incidenti stradali e le loro famiglie e presidente di Avisl (Associazione vittime incidenti stradali e sul lavoro, che fornisce i dati), è favorevole in sostanza alle piste ciclabili. «Rendono la città più vivibile. Certo, se sono fatte bene. Non come sul ponte della Ghisolfa... Milano in generale non ha molte strade larghe, come accade invece in altre città europee». Difficile trovare l’equilibrio tra le esigenze dei diversi utenti. «Soprattutto - aggiunge Musicco - la rivoluzione della mobilità sia complessiva, non può significare solo piste ciclabili. Per disincentivare l’uso dell’auto ci vogliono un migliore servizio di mezzi pubblici, più taxi. Da questo punto di vista siamo indietro». Le maggiori criticità nel traffico cittadino? «Il nuovo Codice della strada responsabilizza il pedone e secondo me, è un bene. Non significa certo scaricare di responsabilità l’automobilista. In questo vado in controtendenza rispetto ad altre associazioni». Vale a dire che (anche) chi attraversa è spesso distratto. Sono previste infatti multe per coloro che sulle strisce usano il telefonino o hanno gli auricolari. «Poi gli investimenti sulle strisce sono ancora causati per lo più dall’uso del cellulare da parte dell’automobilista e anche del motociclista. Qui vanno bene le leggi più severe, ma poi bisogna applicarle. I controlli sono pochi, le aree critiche non sono presidiate. Anche perché i vigili sono spariti dalle strade e hanno abdicato al loro primo compito: la sicurezza stradale». Sono rimasti gli ausiliari a multare i divieti di sosta, «e gli agenti si sono messi a fare altro». Infine la proposta: «L’educazione stradale obbligatoria nelle scuole».