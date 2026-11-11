Cieca dalla nascita: ammessa al corso per pilota di aerei

La Torre di Controllo ENAV dell'Aeroporto di Roma Fiumicino ha ospitato la ministra per le Disabilit�, Alessandra Locatelli, e Lucia Sabrina Papa, la prima allieva pilota cieca in Italia, protagonista di una "straordinaria esperienza di determinazione e passione" per il volo. A fare gli onori di casa � stato il presidente di Enav Sandro Pappalardo e il responsabile della Torre di Controllo Aldo Crisafulli, Fiumicino 10 novembre 2026. ENAV ++FOTO DIFFUSA DALL'UFFICIO STAMPA - USARE SOLO PER ILLUSTRARE OGGI LA NOTIZIA INDICATA NEL TITOLO - NON ARCHIVIARE - NON VENDERE - NON USARE PER FINI NON GIORNALISTICI - NPK++++

È proprio vero quello che si dice, i sogni possono diventare realtà. Lo sa bene Lucia Sabrina Papa, 56 anni, la prima allieva pilota non vedente d’Italia. Avete capito bene. Ieri ha varcato per la prima volta le porte della torre di controllo Enav dell’aeroporto di Roma Fiumicino. Ad accompagnarla il ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli. Ad accoglierle il presidente di Enav Sandro Pappalardo e il responsabile della torre di controllo Aldo Crisafulli. Una storia che comincia tanti anni fa, nel Salento. Lucia Sabrina è cieca dalla nascita a causa di una distrofia retinica. Da bambina, vicino all’aeroporto militare di Galatina, ascoltava il rombo degli aerei e immaginava quel cielo che non poteva vedere. Un sogno custodito per anni, fino al 2016, quando ha iniziato a volare grazie al sostegno di istruttori e associazioni. Oggi ha alle spalle oltre 200 ore di volo, sempre affiancata da un istruttore. Un traguardo che racconta la forza di volontà di una donna che non ha mai permesso alla sua disabilità di spegnere le proprie ambizioni. La visita a Fiumicino, organizzata anche grazie alla collaborazione dell’Anacna, l’associazione nazionale degli assistenti e controllori della navigazione aerea, le ha permesso di conoscere da vicino il lavoro di chi, ogni giorno, garantisce la sicurezza di migliaia di passeggeri. Un’emozione unica per Lucia Sabrina. «La sua storia è una testimonianza straordinaria di passione, determinazione e libertà», ha detto il ministro, ribadendo l’importanza di abbattere quelle barriere culturali che troppo spesso impediscono alle persone con disabilità di esprimere pienamente il proprio talento.

Dietro la giornata di ieri c’è qualcosa di più di una visita istituzionale, c’è il racconto di una donna che ha trasformato un limite in una sfida e di un Paese che prova a costruire nuove opportunità. L’inclusione non si misura solo attraverso le leggi, ma soprattutto nella possibilità concreta di realizzare le proprie aspirazioni. I propri sogni. Non pietismo, dunque, ma opportunità. Non compassione, ma partecipazione. È il principio che accompagna l’impegno del ministero per le Disabilità e che trova nella storia di Lucia Sabrina una testimonianza concreta. E mentre dalla torre di controllo di Fiumicino si susseguono autorizzazioni al decollo e all’atterraggio, la sua vicenda ricorda che ci sono traguardi raggiungibili. Per spiccare il volo, qualche volta, non serve vedere il cielo, ma basta non smettere di crederci. Come ha fatto Lucia, che ripete sempre che sentirsi dire «questo non puoi farlo» è una menzogna, e che i sogni impossibili si possono realizzare.