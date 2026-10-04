Leggi il settimanale
AbbonatiLeggi
Aggiornato alle ore 10:11
In evidenzaAggiornato alle ore 10:11
Attualità

Crans, Moretti sottoposto a perizia psichiatrica

La consulenza medica non ha nulla a che vedere con la tragedia, riguarda solo l’accusa di violenza domestica

Redazione Cronache
Crans-Montana, il braccio di ferro sui risarcimenti
Segui il giornale su Google DiscoverScegli il giornale come fonte preferita

Detenuto nel carcere di Sion con l’accusa di aver picchiato sua moglie Jessica, Jacques Moretti sarà sottoposto a una perizia psichiatrica. Lo ha disposto - secondo RTS, la radio televisione pubblica svizzera - la procura del Cantone del Vallese. I coniugi sono anche i principali indagati nell’inchiesta sull’incendio di Capodanno nel loro locale Constellation, a Crans-Montana, dove sono morte 41 persone e 115 sono rimaste ferite. L’aggressione, che ha portato alla carcerazione dell’uomo, è avvenuta ad agosto nella villa di famiglia a Lens, a pochi chilometri da Crans-Montana. La consulenza medica non ha nulla a che vedere con la tragedia, riguarda solo l’accusa di violenza domestica. Vuole accertare il rischio di recidiva e consentire agli inquirenti di valutare se Jacques possa essere pericoloso per sua moglie e per i due figli, ai fini di un’eventuale scarcerazione. Nell’ambito del procedimento penale sulla strage, ovviamente distinto da quello della violenza domestica, Jacques e Jessica Moretti sono stati convocati dalla procura il 2 novembre per un interrogatorio di confronto. Le famiglie delle vittime della strage di Capodanno sono tornate a chiedere «rigore sull’accertamento delle responsabilità e sui risarcimenti» con un comunicato di Francesco Riva, presidente dell’Associazione Oltre Crans-Montana, che riunisce la maggior parte delle famiglie italiane di giovani sopravvissuti all’incendio: «A gennaio l’ambasciatore disse che le vittime sono figli di tutti. Per noi quella frase ha un valore importante. Il primo atto di giustizia è ricordare che i nostri figli sono ancora in cura dopo nove mesi e il loro percorso sarà ancora lungo».

Crans MontanaPerizia Psichiatrica