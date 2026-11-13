Crisi: non è più un episodio, stop a improvvisazioni

Non si può continuare a far finta che il mondo sia ancora quello che abbiamo conosciuto negli ultimi trent’anni anni. Perché non è così. Cosa ci insegnano frigoriferi ko o allarmi bomba nelle scuole? Che siamo fragili e impreparati. Questo nuovo mondo, così precario, pericoloso, spaventoso, vede gli italiani, con la loro naturale predilezione per genio e improvvisazione rispetto a disciplina e prevenzione, totalmente nudi.Oltre trecento scuole hanno ricevuto la stessa mail. Ed è emblematico e allarmante al tempo stesso che con ogni preside sia stato lasciato solo. Alcuni istituti hanno inoltrato per intero la mail di rivendicazione. Annientamento, genocidio, bomba, detonatore, ogni dettaglio terrificante è stato recapitato. C’era tutto tranne ciò che serviva: dove erano i ragazzi?Chi li accompagnava? Andare a prenderli o restare a casa? Quando sarebbe arrivato un aggiornamento? Poco grave se l’allarme è infondato, catastrofico se si fosse verificata qualche esplosione o se l’allarme fosse stato l’inizio di uno scenario più complesso.Si sono create le condizioni da evitare in ogni piano di sicurezza e gestione della crisi: confusione e panico.

Andrea Camaiora (Facebook)

Adulti in agitazione, bambini usciti alla spicciolata, forze dell’ordine costrette al doppio lavoro di sicurezza e gestione del caos.Le linee guida britanniche, pubbliche e consultabili, chiedono di controllare anche percorsi e punti di raccolta, valutare la dispersione degli evacuati per ridurre il rischio di un attacco secondario e, soprattutto, non fornire dettagli sulla minaccia.Alle famiglie occorrevano tre informazioni: alunni evacuati; sono in quel punto con i loro docenti; prossimo aggiornamento entro quest’ora.C’è chi ha saputo farlo ma possiamo affidare la comunicazione della crisi al singolo?Pesare minacce terroristiche non è mestiere di un dirigente scolastico. A ogni preside è stato chiesto di essere analista, prefetto, questore, portavoce. Nessuno avrebbe dovuto farlo da solo. L’episodio resta un’operazione ostile condotta su un canale digitale, ripetuta tre volte in ventitré giorni, con effetti concreti sulla sicurezza di migliaia di persone. Normativa NIS2 e misure ACN forniscono il quadro di come agire in caso di attacco hacker. Per operazioni ibride c’è un punto di coordinamento? E una procedura centralizzata per una minaccia di questo tipo? Un anno fa il Ministero della Difesa ha prodotto un documento di contrasto alla guerra ibrida. Sarà il caso di leggerlo e studiare, senza aiuto di AI.