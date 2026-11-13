Da Albertini a Crans ecco gli Ambrogini. La sinistra scarica Fiano

Ambrogino d’Oro all’ex sindaco Gabriele Albertini, a Donatella Versace (riproposta dal Pd Albiani) a Biagio Antonacci. Una Grande Medaglia, due alla Memoria e un Ambrogino legati alla tragedia di Crans Montana. E tra le 7 Medaglie Memoria ci sono lo storico ambientalista Carlo Monguzzi e l’ambasciatore Luca Attanasio, ucciso in Congo. Il Pd Emanuele Fiano, presidente della Sinistra per Israele, «scaricato» dalla maggioranza. Sintesi della riunione durata quasi sei ore per arrivare rosa dei premiati con le Civiche benemerenze il prossimo 7 dicembre al teatro Dal Verme. La Commissione composta dall’Ufficio di presidenza e dai capigruppo si è riunita a Palazzo Marino poco dopo le ore 15 e la fumata bianca è arrivata solo alle e 21. Si partiva tra 307 candidature complessive. La prima sorpresa per l’opposizione? Al tavolo bipartisan nessuno cita Emanuele Fiano. La sinistra per evitare imbarazzi non sottopone il nome dell’ex deputato Pd - e in possibile uscita se il partito boccerà il Dl contro l’antisemitismo -, presidente nazionale di Sinistra per Israele. Era stato candidato da Daniele Nahum di Azione per il suo impegno in difesa della memoria della Shoah. «Una provocazione» l’aveva definita la coportavoce di Avs Francesca Cucchiara, promotrice della mozione sullo stop al gemellaggio con Tel Aviv che ha messo in crisi nei mesi scorsi maggioranza e giunta. Metterlo ai voti avrebbe aperto di nuovo una crepa. Morale, la capogruppo dei Riformisti (Iv e Azione) Giulia Pastorella non lo cita nella «short list» delle proposte sostenute dal gruppo. Il nome è stato «stralciato» a favore di candidature più unitarie e si è ben guardato il Pd di accendere il faro su quello che un tempo era un colonnello del partito, anche capogruppo in Comune.

Al tavolo per Forza Italia c’è Gianluca Comazzi che ottiene il via libera all’Ambrogino per l’ex sindaco Albertini, proposto dall’azzurro Alessandro De Chirico che nella motivazione aveva sottolineato che «rappresenta una delle figure che più hanno contribuito alla trasformazione e alla modernizzazione della città negli ultimi decenni». A sei mesi dalle Comunali, vederlo salire sul palco a ritirare la pergamena sarà anche uno «spottone» per i centrodestra.

Al Dal Verme sarà una mattinata di commozione e celebrazione della tragedia di Crans Montana ma anche di ringraziamento a chi si è speso senza sosta per i ragazzi milanesi feriti. Saranno premiati tutti insieme con una Grande Medaglia d’oro la Comunità delle famiglie, il Centro Grandi Ustioni del Niguarda, operatori sanitari e personale sanitario e personale scolastico a supporto delle vittime. Con l’Ambrogino, Franz Wilhelm Baruffaldi, direttore del Centro Grandi Ustioni e con le Medaglie alla Memoria Chiara Costanzo e Achille Barosi, i sedicenni milanesi tragicamente morti nel rogo. Tra le 15 Medaglie d’Oro ci sono Antonio Acunzo, a Luca Barabino (fondatore della Barabino & Partners), al medico Aurora Balzani, Franco Beccari, Anna Bini, al direttore della Chirurgia Pediatrica del Policlinico Ernesto Leva, a Giovanni Meola, Antonio Monzino, al preside Francesco Muraro, al giornalista Venanzio Postiglione e ad Elena Zambon, imprenditrice.

Venti gli Attestati. Il centrodestra già prima dei disordini del 17-18 ottobre in piazza Duomo aveva proposto di premiare il commissariato Garibaldi-Venezia per l’impegno nel presidio della zona. Proposta che nei dialoghi interni all’opposizione ha preso ancora più forza e valore politico visto che il dirigente è Angelo De Simone, che durante la guerriglia in piazza Duomo è stato colpito da un grosso sampietrino lanciato dai «maranza» e, pur sanguinando, non ha abbandonato il servizio. Dovrebbe salire lui a ritirare l’attestato come capo del commissariato. Tra i premiati Birrificio Lambrate, Cisl Milano Metropoli, Comitato Pietre d’inciampo, Carlo Valtolina, Damiano Spera, Abiemme, Asd Rugby Parco Sempione, Commissariato di Polizia Lorenteggio, Premio Bagutta, Centro Diagnostico Italiano, Santeria società benefit.