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Attualità

Da Apt a virus: il glossario per capire il cybercrime

Cos’è un trojan? E un hacker? Il Giornale ha scelto alcune parole chiave sulle tecniche di pirateria informatica

Felice Manti
I Radiohead "umiliano" un hacker che li ricattava
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APT (Advanced Persistent Threat): attacco informatico prolungato e mirato per infiltrarsi e sottrarre dati.

BACKDOOR (porta sul retro): è il canale occulto che trasforma un accesso privilegiato ad un sistema in una scorciatoia per esfiltrare i dati.

CRITTOGRAFIA: è la tecnica che trasforma i dati in un formato illeggibile (testo cifrato), decifrabile solo da chi possiede la chiave corretta.

DATA BREACH: è la classica violazione, che può avvenire per errore o intenzionalmente, per distruggere, modificare o divulgare dati personali.

FALSE FLAG: operazione di depistaggio cibernetico, si simula un attacco informatico con modalità da indurre sia riconducibile a un soggetto.

HACKER: esperto criminale (black hat) o etico (white hat) che sfrutta le sue abilità per compiere azioni illecite o per testare la vulnerabilità di un sistema informatico.

MALWARE: software malevolo per danneggiare o controllare un sistema.

PHISHING: il classico messaggio ingannevole (mail, a volte anche via sms o whatsapp) che inganna per carpire credenziali.

RANSOMWARE: è riscatto in denaro - spesso criptovalute - per sbloccare o decriptare i file che un malware ha carpito, nascosto o modificato.

SPOOFING: l’attacco informatico che falsifica (dall’inglese to spoof) il mittente di un messaggio o l’autore di una telefonata (come il falso allarme del 112) che fingendo di provenire da soggetti noti, attendibili o insospettabili trae in inganno chi ne è vittima.

TROJAN: il malware inoculato tramite software, foto o sms per rubare/copiare/modificare i dati.

VIRUS: il malware che danneggia per sempre documenti o file eseguibili ZERO-DAY: la vulnerabilità di software nuovo o recente, sconosciuta al produttore, che i criminali possono sfruttare immediatamente

Attacco Hacker
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