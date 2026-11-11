Da Apt a virus: il glossario per capire il cybercrime

APT (Advanced Persistent Threat): attacco informatico prolungato e mirato per infiltrarsi e sottrarre dati.
BACKDOOR (porta sul retro): è il canale occulto che trasforma un accesso privilegiato ad un sistema in una scorciatoia per esfiltrare i dati.
CRITTOGRAFIA: è la tecnica che trasforma i dati in un formato illeggibile (testo cifrato), decifrabile solo da chi possiede la chiave corretta.
DATA BREACH: è la classica violazione, che può avvenire per errore o intenzionalmente, per distruggere, modificare o divulgare dati personali.
FALSE FLAG: operazione di depistaggio cibernetico, si simula un attacco informatico con modalità da indurre sia riconducibile a un soggetto.
HACKER: esperto criminale (black hat) o etico (white hat) che sfrutta le sue abilità per compiere azioni illecite o per testare la vulnerabilità di un sistema informatico.
MALWARE: software malevolo per danneggiare o controllare un sistema.
PHISHING: il classico messaggio ingannevole (mail, a volte anche via sms o whatsapp) che inganna per carpire credenziali.
RANSOMWARE: è riscatto in denaro - spesso criptovalute - per sbloccare o decriptare i file che un malware ha carpito, nascosto o modificato.
SPOOFING: l’attacco informatico che falsifica (dall’inglese to spoof) il mittente di un messaggio o l’autore di una telefonata (come il falso allarme del 112) che fingendo di provenire da soggetti noti, attendibili o insospettabili trae in inganno chi ne è vittima.
TROJAN: il malware inoculato tramite software, foto o sms per rubare/copiare/modificare i dati.
VIRUS: il malware che danneggia per sempre documenti o file eseguibili ZERO-DAY: la vulnerabilità di software nuovo o recente, sconosciuta al produttore, che i criminali possono sfruttare immediatamente